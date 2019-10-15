大巨蛋退縮多少空間？ 柯市府內部核定無公開審

2019-10-15 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



大巨蛋紛擾不斷，昨天第七度進入台北市都市設計審議會闖關成功，遠雄同意部分一樓改半戶外空間，卻不用再做一次電腦模擬，遭疑審查放水；台北市議會教育委員會今天赴大巨蛋考察，針對大巨蛋退縮多少空間，在場的市府官員、遠雄皆表示不知道，表示要再計算。

為解釋大巨蛋爭議，北市府今天中午舉行記者會，台北市都發局長黃景茂表示，目前防災避難的電腦模擬，其中4種情境，可以滿足民眾8分鐘離開觀眾席、15分鐘離開建築物，但部分建物轉角有壅塞情況，所以委員會決議，希望遠雄能夠退縮，增加戶外避難面積。

黃景茂也說，目前戶外疏散面積有24556平方公尺，若部分一樓改半戶外空間，對於逃生一定更有利，有正面影響，且8分鐘、15分鐘已經達標，一定跑得出來，

媒體詢問，為何退縮部分空間，不用再跑一次模擬？台北市都發局都市設計科長林芝羽則說，目前採用的模擬軟體，能處理建築物內，但無法處理建物外，委員會也認為，民眾逃生有秩序，比避難時間更重要，所以建議大巨蛋退縮部分空間。

至於遠雄提出退縮方案，還有公開審查？黃景茂說，若提供更多疏散空間，一定是正面，會由都發局承辦科審核，把退縮面積算出來，並提到不用再送都審會，意即不再有公開審查。

媒體也問，若無公開審查，北市府有無「退縮多少」的底線，否則遠雄提出退縮一坪也是退縮？林芝羽表示，當初有先觀察大巨蛋結構、梁柱系統，才建議退縮部分空間，退多少仍要精算，但不會只退一坪或一米。

至於退縮部分空間後，等於大巨蛋營運面積縮小，未來重新議約時，擔心變成遠雄談判籌碼？黃景茂說，昨天遠雄建設總經理湯佳峰也同意退縮方案，北市府現在無法回答議約細節，但遠雄已經接受退縮方案。

關於退縮幅度與模擬之間的關係，遠雄發言楊舜欽表示，退縮幅度的範圍和大小，跟模擬的避難時間沒有關係，因為設定的動線不變，所以時間上並不會縮短。