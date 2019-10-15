推多元課程拉近里民關係 最受歡迎課程竟是讀經班

2019-10-15 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



為增進里民情感交流，新北市板橋區華東里長王典芳自2014年起推出多元課程，並依年齡層設計不同的課程，用心的規劃，甚至連其他里的居民也報名參加，透過課程拉近里民關係，也拓展跨域學習的視野，受惠居民逾上千人。

王典芳從2014年起辦理多元課程，包含土風舞、排舞、讀經班、拼布班、悠遊卡套等DIY課程，因規劃用心，除了華東里民外，也吸引不少其他里居民報名參加。其中，最受歡迎的課程是幼兒讀經班，每周五晚上東華里辦公處都會傳出孩童此起彼落的讀經聲，孩子跟著老師一起唸詩文，搖頭晃腦的朗誦模樣，萌度爆表。

讀經班除了安排弟子規、百孝經、唐詩等教材外，也結合品格教育、尊師重道等多元學習，讓孩童從聽勵德的小故事中，瞭解古聖先賢智慧，並實現於日常生活中。王典芳說，讀經班的孩童年齡為2至12歲，由於部分學員為專注力較不夠的學齡前兒童，老師就會以帶動唱唐詩的方式，激發小朋友們學習的興趣。

除了開設親子共讀課程，王典芳也在里內開設「華東悅讀書趣」讀書會，閱讀主題包含短文、健康、人生、電影、照片、戲劇等。許多夫妻都會一同報名參與，透過每月一次的社區讀書會，里民互相分享自己的人生經驗和生命價值，進而培養里內的文化力與凝聚力。