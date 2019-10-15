好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北捷運是許多民眾重要的通勤交通工具，但13日卻有民眾向北捷反映，她在捷運中山站女廁，竟使用到沾有穢物的衛生紙，消息一出其他民眾也直呼「太噁了！」。對此，北捷公司表示，當日接獲民眾反映後，已將中山站所有廁間衛生紙捲全數取下檢查、留存，研判可能是民眾惡作劇汙染衛生紙，將向警方備案。

北捷客服中心13日下午6時許接獲1999市民熱線通報，有民眾反映在中山站近1號出口女廁，使用廁間內捲筒衛生紙時，竟用到沾有大便的衛生紙，她剛開始還沒察覺，是因為手碰到後才感覺不對勁，令她相當傻眼，直呼「好噁心！」。

北捷說明，車站獲報後，立即派員將中山站所有廁間衛生紙捲全數取下檢查並留存，未發現衛生紙捲有任何異常，或回收紙捲再使用的情形，現場廁所清潔人員及詢問處也沒有收到旅客反映類似情形。

北捷表示，研判可能是民眾惡作劇汙染衛生紙，或是之前旅客使用時不慎所造成。北捷將向警方備案，如果查出是民眾惡作劇，將依刑法第354條毀棄損壞罪提出告訴。

北捷指出，當日下午4時30分至6時，清潔人員共6次進出廁所打掃，站長也依規定時間巡檢。因此，不排除有民眾惡作劇汙染衛生紙，或是其他旅客如廁時不小心穢物沾到手上後，再取用衛生紙捲時沾染。