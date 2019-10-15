尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



大巨蛋紛擾不斷，昨天第七度進入台北市都市設計審議會闖關成功，遠雄同意部分一樓改半戶外空間，卻不用再做一次電腦模擬，遭疑審查放水；台北市議會教育委員會今天赴大巨蛋考察，針對大巨蛋退縮多少空間，在場的市府官員、遠雄皆表示不知道，要再計算，遭市議員質疑，所以大家不知退多少、退完後影響多大，「反正現在就是（審議）過了？」讓官員一度靜默。

到底大巨蛋退縮多少空間，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩受訪表示，昨天才審議通過，確實的退縮範圍、面積還未出來，也不是隨便想退就退，結構都要計算；所以都審後的最大差異，北市府、遠雄都不知道？陳世浩重申，還未算出來。

媒體詢問，台北市都發局認為，空間退縮對於逃生避難有益助？陳世浩表示，北市府要求逃生避難時，人員在15分鐘內離開場館，目前都有辦法離開，若多退縮一點空間，民眾逃生時站的面積也比較舒適、不擁擠。

但外界質疑，所謂逃生避難有益助，是靠經驗？陳世浩回說「這個就是common sense（常識）」，強調模擬已通過，現在決定退縮空間，是好還要更好的問題；媒體追問「好多少？」陳世浩則說，現在沒辦法講，因為退縮多少也不知道。

陳世浩也說，遠雄要自己去算退縮多少空間，後續提送至北市府；媒體詢問，遠雄提送資料後，還會有公開審議？陳世浩表示「不用啦，就自己（指北市府）核定就好」，但退多少會對外公布，北市府會自己核定。

遠雄發言人楊舜欽表示，要退縮多少空間，後續仍待內部討論、試算，至於退縮之後，對於模擬時間不會有太大影響，但對於空間釋放應會有幫助。

大巨蛋昨天闖關都審後，恰巧市議會教委會今天赴大巨蛋考察，社民黨市議員苗博雅、時代力量市議員黃郁芬質疑，到底都審通過後，大巨蛋改變什麼，北市府應說清楚。

台北市都發局表示，為了增進大巨蛋地面層的開放空間，包括影城棟、商場棟出口轉角處，會將人潮壅塞節點釋放出來，並增加戶外人流空間。

黃郁芬質疑，昨天都審會決議，指大巨蛋部分空間退縮，但退多少、防災避難有哪些正面影響，遠雄卻說要計算、也還沒計算，「不知道退多少、退完之後影響多大？反正現在就是過了？」，且退一點點也是退，讓在場官員一度靜默。

國民黨市議員吳世正狠酸，市長柯文哲風向已變了，若還有人要照舊標準不過、那就離開，所以台北市都發局前局長林洲民、前副市長林欽榮都離開，委員也換新的，「風向變了，一定會過的」，大家就拭目以待，看大巨蛋耽誤這些年是為了什麼。