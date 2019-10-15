府中搞什麼鬼 萬聖節變裝比賽總獎金14萬元
一年一度的「府中搞什麼鬼」萬聖節活動將在10月26日板橋府中商圈盛大登場，除了每年眾所期待的變裝踩街遊行，比賽總獎金14萬元，更全新推出迷你三輪車競速賽、萌鬼之王要糖比賽及萬聖小手DIY等多元趣味活動，晚間還有街道奇幻夜電影院，另加碼府中商圈、枋橋古城區及黃石市場店家優惠串聯。
府中萬聖節活動今年邁入第9年，新北市板橋區商圈景觀發展協會理事長洪啟峰表示，經發局長期協助推廣府中商圈，今年進一步擴大串聯店家範圍，將枋橋古城區商家、黃石市場攤商也納入，共同推出優惠，期間到明年1月1日止，部分商家只要著萬聖節裝扮消費，就可以單筆折20元的優惠。
經發局今年也進一步串聯三重碧華布街共同推廣，將在10月18日邀請知名Coser到現場挑選變裝布料、體驗DIY，讓大小朋友都可以製作專屬的萬聖節裝扮。
經發局補充，目前萬聖節變裝比賽、迷你三輪車競速賽與限量免費的寵物變裝DIY都還有名額，截止期限至10月20日或額滿為止。萬聖節活動當日將進行封街管制，全天公車將進行改道，請民眾改至縣民大道上搭乘，活動詳情可至新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。
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