府中搞什麼鬼 萬聖節變裝比賽總獎金14萬元

2019-10-15 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



一年一度的「府中搞什麼鬼」萬聖節活動將在10月26日板橋府中商圈盛大登場，除了每年眾所期待的變裝踩街遊行，比賽總獎金14萬元，更全新推出迷你三輪車競速賽、萌鬼之王要糖比賽及萬聖小手DIY等多元趣味活動，晚間還有街道奇幻夜電影院，另加碼府中商圈、枋橋古城區及黃石市場店家優惠串聯。

府中萬聖節活動今年邁入第9年，新北市板橋區商圈景觀發展協會理事長洪啟峰表示，經發局長期協助推廣府中商圈，今年進一步擴大串聯店家範圍，將枋橋古城區商家、黃石市場攤商也納入，共同推出優惠，期間到明年1月1日止，部分商家只要著萬聖節裝扮消費，就可以單筆折20元的優惠。

經發局今年也進一步串聯三重碧華布街共同推廣，將在10月18日邀請知名Coser到現場挑選變裝布料、體驗DIY，讓大小朋友都可以製作專屬的萬聖節裝扮。