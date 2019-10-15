野柳風景特定區都市計畫啟動 城鄉局15日進行說明會

2019-10-15 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市政府啟動野柳風景特定區都市計畫，城鄉局將在15日舉辦公開展覽草案說明會，說明內容包含漁港範圍、計畫道路及現況使用部分，為了讓民眾了解計畫內容，在15日、24日下午由相關人員在萬里區公所提供相關諮詢服務。圖／新北市城鄉局提供 分享 facebook 新北市政府啟動野柳風景特定區都市計畫，城鄉局將在15日舉辦公開展覽草案說明會，說明內容包含漁港範圍、計畫道路及現況使用部分，為了讓民眾了解計畫內容，在15日、24日下午由相關人員在萬里區公所提供相關諮詢服務。

城鄉局表示，野柳風景特定區都市計畫範圍是新北市北海岸地區休閒遊憩亮點之一，區內具有特殊地質景觀以及珍貴觀光遊憩資源，訂於今年9月27日啟動「變更野柳風景特定區主要計畫（第一次通盤檢討）」案，及「變更野柳風景特定區細部計畫（第一次通盤檢討）（配合主細拆離）」案公開展覽作業，並在10月15日上午10點半在萬里區公所舉辦公開展覽草案說明會，向民眾說明草案的規畫方向。

城鄉局局長黃一平表示，本次針對區內人口組成、社會發展、產業經濟以及土地使用等進行檢討，並辦理都市計畫圖重製作業。檢討涉及土地使用變更內容重點包含漁港範圍，配合公告野柳及東澳漁港範圍檢討畫設港埠專用區；計畫道路檢討、依現有巷道或現況通道範圍調整路型；現況使用的部分，會以野柳活動中心以及野柳仁和宮使用範圍，配合現況檢討調整使用分區。