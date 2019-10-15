親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

野柳風景特定區都市計畫啟動 城鄉局15日進行說明會

2019-10-15 11:50聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市政府啟動野柳風景特定區都市計畫，城鄉局將在15日舉辦公開展覽草案說明會，說...
新北市政府啟動野柳風景特定區都市計畫，城鄉局將在15日舉辦公開展覽草案說明會，說明內容包含漁港範圍、計畫道路及現況使用部分，為了讓民眾了解計畫內容，在15日、24日下午由相關人員在萬里區公所提供相關諮詢服務。圖／新北市城鄉局提供
分享
新北市政府啟動野柳風景特定區都市計畫，城鄉局將在15日舉辦公開展覽草案說明會，說明內容包含漁港範圍、計畫道路及現況使用部分，為了讓民眾了解計畫內容，在15日、24日下午由相關人員在萬里區公所提供相關諮詢服務。

城鄉局表示，野柳風景特定區都市計畫範圍是新北市北海岸地區休閒遊憩亮點之一，區內具有特殊地質景觀以及珍貴觀光遊憩資源，訂於今年9月27日啟動「變更野柳風景特定區主要計畫（第一次通盤檢討）」案，及「變更野柳風景特定區細部計畫（第一次通盤檢討）（配合主細拆離）」案公開展覽作業，並在10月15日上午10點半在萬里區公所舉辦公開展覽草案說明會，向民眾說明草案的規畫方向。

城鄉局局長黃一平表示，本次針對區內人口組成、社會發展、產業經濟以及土地使用等進行檢討，並辦理都市計畫圖重製作業。檢討涉及土地使用變更內容重點包含漁港範圍，配合公告野柳及東澳漁港範圍檢討畫設港埠專用區；計畫道路檢討、依現有巷道或現況通道範圍調整路型；現況使用的部分，會以野柳活動中心以及野柳仁和宮使用範圍，配合現況檢討調整使用分區。

城鄉局都市計畫科長楊恩捷表示，為了讓民眾充分了解計畫內容，城鄉局也規畫駐點服務，在10月15日及24日下午2點至5點，將派相關人員至萬里區公所1樓，提供都市計畫相關諮詢服務。另外，在本次公開展覽期間，民眾針對草案內容有相關建議，皆可以書面提出陳情訴求，後續將提請委員會審議，納入規畫參考。

新北市政府啟動野柳風景特定區都市計畫，城鄉局將在15日舉辦公開展覽草案說明會，說...
新北市政府啟動野柳風景特定區都市計畫，城鄉局將在15日舉辦公開展覽草案說明會，說明內容包含漁港範圍、計畫道路及現況使用部分，為了讓民眾了解計畫內容，在15日、24日下午由相關人員在萬里區公所提供相關諮詢服務。圖／新北市城鄉局提供
分享

野柳都市計畫
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

想變電競選手 16歲先參加次級聯賽

2019-10-15 13:29

推多元課程拉近里民關係 最受歡迎課程竟是讀經班

2019-10-15 13:12

估月底完工！改善偏鄉用水品質 台水汰換學甲德安寮管線

2019-10-15 12:36

府中搞什麼鬼 萬聖節變裝比賽總獎金14萬元

2019-10-15 11:53

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

新北紀錄片赴坎城影視節 國際廠商主動接觸興趣高

2019-10-15 11:18

大巨蛋過關遭林洲民痛批惡劣護航 柯文哲：回歸專業討論

2019-10-15 11:09

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

雙北名義申請亞運 柯文哲：要以首都生活圈概念

2019-10-15 10:15

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

原創台語音樂劇《馬鞍藤的春天》 回顧白色記憶

2019-10-15 09:16

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

台北眷村節重新登場 「悠遊」北北桃基竹籬笆

2019-10-14 23:49

北市違規小廣告 11月起撕1公斤即可兌獎

2019-10-14 23:36

大巨蛋復工得等環差、建照變更 確定無緣辦經典賽

2019-10-14 23:25

校園社區化 三重興穀國小校舍改建

2019-10-14 23:24

大巨蛋關鍵防災模擬 都審強勢修正通過

2019-10-14 23:23

永和照顧長輩 土地公天主教聯手

2019-10-14 23:18

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

萬里銀髮俱樂部再成立 志工煮手路菜招待

2019-10-14 19:53

鼻頭角秘境出人命 地方籲東北季風期勿近

2019-10-14 19:53

真理大學老壁鐘修復 整點播音樂成景點

2019-10-14 19:52

三芝展現農村再生 茭白筍、箭筍成特色

2019-10-14 19:51

96歲蔡菜阿嬤動健康 快樂人生不卡關

2019-10-14 19:47

柯文哲打趣「吸安」惹議 民眾認真舉報市長吸毒

2019-10-14 19:31

大選將至 新北地檢署與警察局長訪視海山警分局

2019-10-14 17:36

郭中端：「北投 就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 14:05

無處不性別 邁向多元共融的台北城

2019-10-14 14:03

注意！串連新莊板橋的新月橋 今起半封閉施工69天

2019-10-14 13:47

開創產業一條龍！ 新北青農種香草做蛋捲 打出自有品牌

2019-10-14 11:53

【鳴人沙龍】老屋又自燃 搶救文資大作戰！

2019-10-14 11:32

北市抽驗中藥發現5件是「劣藥」、2件標示違規

2019-10-14 11:29

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

捷運民汐線遙遙無期 李永萍諷高鐵南移一夕就定案

2019-10-14 20:14

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16

1579國道客運明上路 林右昌：首都多花1億買新車

2019-10-14 15:49

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

注意！串連新莊板橋的新月橋 今起半封閉施工69天

2019-10-14 13:47

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

她存私房錢20年263萬元捐救護車 造福人群

2019-10-14 13:33

捷運民汐線要等柯文哲有空 侯友宜回應了

2019-10-14 15:53

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

檢舉亂丟菸蒂台東開罰365萬 檢舉獎金逾200萬

2019-10-14 16:57

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44

彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56

雲林社區深度旅遊年年被秒殺 月底受理報名手刀快搶

2019-10-14 13:58

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08

捷運民汐線要等柯文哲有空 議員：瞧不起新北

2019-10-14 14:41

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top