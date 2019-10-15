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新北紀錄片赴坎城影視節 國際廠商主動接觸興趣高

2019-10-15 11:18聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

日本札幌電視台團體到台灣館洽談紀錄片合作。圖／新北市新聞局提供
日本札幌電視台團體到台灣館洽談紀錄片合作。圖／新北市新聞局提供
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法國坎城MIPCOM影視節於14日盛大展開，是全球最專業的影視商務交流展會，為提升台灣紀錄片的國際能見度，新北市新聞局昨首赴法國，參加為期4天的國際影展，除了展出5部歷屆新北紀錄片優選長片及今年12部優選短片外，也與國際影視版權買家進行媒合，盼藉此為導演們爭取海外發行的機會。

每年秋季聚集來自世界一流影視製作公司、發行商、OTT平台的法國坎城影視節，在14日盛大展開，新北市今年首次參加影展，並展出5部歷屆優選長片，包含記錄南澳泰雅族人傳統領域環保及開發的「翻越之後」、台中建國市場搬遷的「遷移啟事」、探討空氣污染問題的「風從哪裡來」、台灣同志基督徒生命故事的「牧者」、記錄台灣美援時期一段神秘實驗歷史的「再會啦白宮」，另，也會展出今年新北市紀錄片獎12部優選短片。

新聞局辦理紀錄片的專案負責人賴素惠和李泱瑾也在meet-up會議中，上台介紹新北市紀錄片獎，為台灣紀錄片尋求更多國際合作機會，其中，日本札幌電視台表示曾聽聞新北市舉辦紀錄片獎外及培養新導演紀錄片提案，希望明年能交流合作；英國、韓國、印度等製作公司及視覺技術等代表也主動接觸，表達對新北紀錄片高度興趣。

新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎已邁入第9年，除了提供紀錄片工作者拍攝資金、協助、創作機會外，而今年首度參與的法國坎城MIPCOM影視節，有來自110個國家、2047個參展商、4800位買家，希望透過本次的參展，為台灣紀錄片尋求更多國際合作機會。盼藉此將國際市場的趨勢及經驗提供給紀錄片工作者，也讓國際透過紀錄片認識台灣，並尋求更窩國際合作機會。

印度 VSION PRODUCTIONS 代表至台灣館表示對紀錄片的合作興趣。圖...
印度 VSION PRODUCTIONS 代表至台灣館表示對紀錄片的合作興趣。圖／新北市新聞局提供
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紀錄片法國
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