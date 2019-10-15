大巨蛋過關遭林洲民痛批惡劣護航 柯文哲：回歸專業討論

2019-10-15 11:09 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳柏亨 /台北即時報導



北市都審會昨天修正通過大巨蛋防災避難模擬，前台北市都發局長林洲民痛批，這是最惡劣的護航，台北市長柯文哲（圖）針對大巨蛋案回應。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 北市都審會昨天修正通過大巨蛋防災避難模擬，台北市前都發局長林洲民痛批，這是最惡劣的護航，台北市長柯文哲今天針對大巨蛋案表示一切都回歸專業討論，也暗批林洲民任內無法解決大巨蛋問題。

台北市長柯文哲說，如果要強度關山，不會審到七次，專業問題要專業回答。柯文哲也暗批林洲民，指林洲民當過局長，要是有辦法解決，當年早就解決掉了，也不用拖這麼久，還要新局長上任後，多花了一年時間去處理。

外界質疑是否出於選舉考量，要拚年底復工。柯文哲笑說，自己又沒有要選舉，有什麼考量，更何況民眾黨的立委和大巨蛋有什麼關係？柯文哲說，遠雄要復工很簡單，環境差異評估要通過，建照要來申請，還要申請使照、容留人數討論，使照核發前，還要先議約。

對於昨天現場有不少委員、議員反對，但黃景茂還是強硬通過，柯文哲說，如果有一、兩個人反對，什麼事都不能做，那台北市都更都不能做了，「都不用做事情」。

台北市議會教育委員會上午視察大巨蛋工程。記者徐兆玄/攝影 分享 facebook

【中央社／台北15日電】

台北市都審會昨天修正通過大巨蛋防災避難模擬，多名議員認為強渡關山；市長柯文哲今天說，若強制通過，審理次數不會多達7次，且若因少數人反對而停擺，「什麼事都不能做」。

至於大巨蛋有無可能在任內復工，柯文哲說，自己從來不會預設時間表，要復工很簡單，遠雄要通過環境差異分析、要申請建照與使照，而且還要重新議約，「還有很多要討論，沒那麼容易」。

台北市都審會昨天審理大巨蛋防災避難模擬，部分市議員與委員提出異議，全案仍修正通過，容易壅塞處如商場及影城轉角退縮半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積等。

不過，前都發局長林洲民批評是「最惡劣護航」，認為北市府集體放水，當天也是台北市歷史上「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」。

柯文哲今天上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪，被問及壅塞點退縮後，何不再進行一次電腦模擬，以及該建議是北市府所給，詢問是否為市府刻意讓遠雄通過。

柯文哲說，專業問題專業解決，電腦模擬軟體非台灣發明，應由專業人士回答程式設定合不合理，而大巨蛋實際問題在人與空間，「空間、商場面積，特別是第一層樓不要佔太多，總之空間多一點、人少一點，比較安全」。

他說，他初始主張容留人數不要太多，不該設14萬人，先上線跑一陣子，「大家熟悉了，有把握再來處理」。

對於林洲民的批評與議員的質疑，他說，林洲民曾任局長，當年若能解決，早就解決，也不需要拖這麼久，而若他要強渡關山，大巨蛋也不會在都審會審7次。

柯文哲表示，若因1、2人反對，什麼事都不能做，那台北市的都更案也不用推，「都不用做事情（台語）」。

他也表示，大巨蛋與選舉、申辦亞運無關，因亞運最快辦理也是2030年。

柯文哲說，想秉持首都生活圈概念，與新北市長侯友宜共同申辦亞運，「老實講，我當年辦世大運真的就是純粹風風光光、大家高高興興把它辦完」，但對台北市長遠都市計畫，沒有幫助。