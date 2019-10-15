捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

捷運民生汐止線延宕多年，台北市長柯文哲昨赴議會專案報告時，被問到民生汐止線何時做？不料柯文哲卻回說「等我有空」，經議員追問是否民生汐止線已經遙遙無期？柯文哲更果斷秒答「是」，引發新北市藍綠議員齊聲撻伐，時代力量汐止立委黃國昌更表示，捷運汐止民生線不僅是汐止人心心念念的重要建設，也是緩解從汐止到內湖交通壅塞的重要環節，希望雙北市長能共同為攸關雙北居民的重要交通權益努力。

對此，柯文哲今上午受訪時，態度依舊沒有改變，強調民生汐止線目前最大問題是，站點和捷運文湖線距離太遠，兩者相差200多公尺，和目前捷運線沒有交叉車站的話，效果會很差，會變成盲腸段。

柯文哲說，自己已在議會講很清楚，重要的是基隆河谷整合計畫，現在計畫太多了，包括基隆輕軌、台鐵優化、民生汐止線、板南線東延到汐止、北宜直鐵、高鐵到宜蘭等，計畫太多了，大家要講清楚，到底是你要做哪一個。

柯文哲說，剛隨便念就超過一個手掌，但你不可能每個都做吧，交通部還是要出來做整合計畫，到底是哪個優先。

柯文哲強調，對自己來講，環狀線第一優先，這個政策很清楚 ，現在捷運東延線、萬大線正在蓋，這已經上線，環狀線第一優先，市府所有力量全部集中在東環線 ，這是台北市政府的政策。

柯文哲說，民生汐止線，你要講清楚，到底那些交通整合計畫是怎樣；像是環狀線，自己都可以講得出，都市計畫怎麼做，場站怎麼設計，都可以講得出道理，但民生汐止線就講不出來啊，還有松山機場要不要遷移，一旦遷走，民生汐止線的路線一定會改變。