八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



基隆往台北第三條快捷公車中正線昨天通車典禮後，今天上午首航，由八斗子車站發車，終點在圓山轉運站，其中基隆市中正區依當地民眾乘車習慣，分為行經祥豐街及中正路二種行駛動線，滿足不同路段的乘車需求。今天上午議員張顥瀚親自搭乘首班車體驗，車內乘客說：很方便，到台北可以節省15分鐘以上。

今天搭第一班車的一名乘客說，他在網路上看到此訊息，他一車家門下樓就有站牌，很方便，今天特別體驗第一班車。另一名婦人表示，到台北的時間最少可以提早15分鐘，中正區民眾到台北方便多了。另一名高中學生說，到台北上課方便很多。

積極推動爭取的議員張張顥瀚指出，他今天上午5點45分特別搭第一班車，希望以後大家多多利用此路線，北基通勤更方便，尤其到基隆觀光也可以搭乘。

首都客運股份有限公司經營的1579「八斗子－台北」國道客運路線，今天上午由八斗子車站通車營運，其中基隆市中正區依當地民眾乘車習慣，分為行經祥豐街及中正路二種行駛動線。基隆端行經八斗子車站、海科館、八斗子、漁貨直銷中心（碧砂漁港）、海洋大學、祥豐街（或中正路）、中正區行政大樓（公車處）、市政府等站，經東岸高架橋、國道1號至內湖交流道；台北端行經南京公寓（捷運南京三民站）、觀光局、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、圓山轉運站等站。

行經祥豐街路線頭末班車時間，基隆端平日05:45－22:00、假日06:00－22:00；台北端平日07:00－23:15、假日07:15－23:15。行經中正路路線頭末班車時間，基隆端平日06:00－22:00、假日06:20－22:00；台北端平日07:15－23:15、假日07:35－23:15。祥豐街及中正路平日尖峰班距均為15-20分、離峰班距30-40分；例假日班距30-40分。

採里程計費，可接受電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）或投現方式付費。在台北端可於南京公寓（捷運南京三民站）、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、圓山轉運站，轉乘捷運松山線、板南線及淡水信義線，透過捷運路網快速抵達台北市中心各區。

首都客運表示，為符合快速道路需求，均為全新車輛並已通過車身傾斜穩定度安全認證。在加強行車安全方面，配置行車監視錄影系統、車輛多功能前方碰撞及防偏移警示系統、影像式倒車輔助、倒車雷達系統、防瞌睡偵測器、胎壓偵測器系統，車輛內裝材料皆採用ARTC檢驗合格防火材質。車上提供免費Wi-Fi無線上網服務及3C充電設備，方便乘客隨時享受快速且不斷電的網路漫遊。