原創台語音樂劇《馬鞍藤的春天》 回顧白色記憶

2019-10-15 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



原創台語音樂劇《馬鞍藤的春天》，11月2、3日在高雄大東文化藝術中心演出。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 2019年《返校》掀起國片熱潮，同樣敘述白色記憶的原創台語音樂劇《馬鞍藤的春天》，改編自1960年代白色恐怖受難者陳新吉回憶錄，是文化部「文學跨界推廣」系列中第一部由回憶錄改編的戲劇。台灣歌仔戲班劇團11月2、3日在高雄大東文化藝術中心演出。

台灣歌仔戲班劇團表示，這齣戲就像《返校》當中隱藏了許多受難者真實的記憶，希望透過音樂劇的形式引起年輕人的共鳴，透過戲劇走進歷史的大舞台，可以認識台灣的過去，更提醒大家要珍惜得來不易的人權。

1941年出生的陳新吉，是南投縣魚池鄉水社村人，1963年服兵役期間參加好友的飯局，不料無辜捲入「台灣獨立聯盟案」，被指控涉入叛亂集團遭判刑5年。出獄時母親精神錯亂，進入社會又受到歧視及監管，為了怕連累家人，他曾經到台北橋打零工，也做過清潔工、抬過棺材，在歷經無數次的拒絕、挫折後，他絕望的想跳海自殺。當看到落日餘暉，覺得落日雖然短暫但是可以有這麼美麗的色彩，於是他重新奮鬥，終於戰勝了恐懼與怨恨。

陳新吉長年擔任景美人權博物館的志工，並持續在FB上寫下自己和獄中難友的種種回憶，擁有廣大的閱讀者。今年《馬鞍藤的春天》重製上演，陳新吉5月去世，留下一頁一頁的親筆。

陳新吉生前曾說，這是我們自己土地上的故事，每個社會需要自己的故事，這些故事可以激起個人與社會的連帶性，這些故事讓人認識自己立足的土地曾發生過什麼事，台灣社會的故事需要繼續說下去。

劇團表示，這齣劇主創及演出人員大多是台灣培養出的新一代戲劇工作者，由年輕人詮釋歷史。為推廣人權教育，此次演出特別邀請高中生及高中老師免費觀賞，票券有限，可向劇團登記，中學生專案信箱art27taiwan@gmail.com。