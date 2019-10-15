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大巨蛋防災避難模擬過關 林洲民：最惡劣護航

2019-10-15 01:05中央社 台北14日電

大巨蛋防災避難模擬，北市都審會今天修正通過。前台北市都發局長林洲民今晚痛批，這是最惡劣的護航，北市府集體放水，今天是「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」。

台北市都審會今天再審大巨蛋防災避難模擬，因有些情境模擬設定受限電腦軟體限制，會中討論改將易壅塞節點退縮以增加避難面積，部分市議員和委員提出異議，但全案仍修正通過。

前台北市都發局長林洲民今晚告訴中央社記者，今天是台北市歷史上的「國殤紀念日和狗吠火車紀念日」。

他認為，都審會主席、北市都發局長黃景茂完全無視各方對情境二（最差狀況）的模擬意見，且遠雄也未對此交代，僅以商場棟、影城棟轉角改退縮空間方式解決，詢問此依據何在，與會委員也答不出來。他直批這是最惡劣的護航。

林洲民還指出，針對英方來函文件，也都沒有人看過全部信函，對於今天一個無法交代全部真相的審查過程，「殺了我也不相信會通過」，但主席居然讓它通過。

他說，自己替有一些有意見的委員們叫屈，並認為這也是北市府最羞辱的一天，「但這只是剛開始，接下來就看（大巨蛋）建照如何放水」。

記者詢問此事有無可能是北市府高層、甚或台北市長柯文哲授意所為。林洲民只說「不予置評」，但認為此案是北市府集體放水。

林洲民表示，因為自己了解全案細節，也會持續對大巨蛋案做意見陳述，但今天痛心看到知道細節卻不說的人，以及一知半解的人強行護航，這些都留下紀錄，電腦模擬和英方溝通事件尚未結束，這些是故事的開端。

北市林洲民大巨蛋
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