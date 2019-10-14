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一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

捷運民生汐止線延宕多年，卻因台北市長柯文哲今早在議會報告時，一句「等我有空」，不只民眾憤怒，參選新北第12選區的立委參選人也紛紛跳出痛罵。國民黨參選人李永萍除了批評柯文哲外，還指民進黨及立委黃國昌漠不關心，對此，黃國昌子弟兵、時代力量參選人賴嘉倫反駁，他與黃國昌從剛開始的規畫就開始關注、推動，並向柯文哲喊話，請他務必重視。

時代力量立委參選人賴嘉倫表示，民生汐止線不只對汐止居民重要，對北市內湖東西向交通紓解更是重要，賴指出，民生汐止線當初規畫時，為紓解內湖、汐止東西向交通，因此路線規畫繞經內湖。賴說，他與立委黃國昌在進入立院後，多次在交通委員會質詢，除了居中籌組雙北交通改善平台，還拜會首長為民請命，盼改善汐止、內容交通問題。

此外，在2018年10月時所進行的問卷民調顯示，鄰近北市民生東路方案的居民，高達七成贊同興建民生汐止線，賴嘉倫表示，柯文哲在2015年7月時也裁示要優先推動民生汐止線「東湖-汐止」段。

民生汐止線從開始規畫至今已超過15年，是北市府及新北市政府有共識的必要路線，如今柯文哲卻以一句「等我有空」回應，還承認工程「遙遙無期」，賴嘉倫說，這條路線除了汐止人民外，也關係內湖民眾，「請柯市長務必重視。」

時代力量立委參選人賴嘉倫表示，捷運民生汐止線不只汐止民眾受益，也關係到內湖居民的...
時代力量立委參選人賴嘉倫表示，捷運民生汐止線不只汐止民眾受益，也關係到內湖居民的交通。圖／時代力量賴嘉倫團隊提供
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時代力量立委參選人賴嘉倫表示，捷運民生汐止線不只汐止民眾受益，也關係到內湖居民的...
時代力量立委參選人賴嘉倫表示，捷運民生汐止線不只汐止民眾受益，也關係到內湖居民的交通。圖／時代力量賴嘉倫團隊提供
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民生汐止線從開始規畫至今已超過15年，是北市府及新北市政府有共識的必要路線。圖／...
民生汐止線從開始規畫至今已超過15年，是北市府及新北市政府有共識的必要路線。圖／時代力量賴嘉倫團隊提供
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時代力量參選人賴嘉倫（左）表示，他與立委黃國昌（右）從民生汐止線規畫時，就持續關...
時代力量參選人賴嘉倫（左）表示，他與立委黃國昌（右）從民生汐止線規畫時，就持續關注、推動，並非漠不關心。記者張曼蘋／攝影
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汐止柯文哲李永萍賴嘉倫時代力量捷運
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