不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



捷運民生汐止線延宕多年，卻因台北市長柯文哲今早在議會報告時，一句「等我有空」，不只民眾憤怒，參選新北第12選區的立委參選人也紛紛跳出痛罵。國民黨參選人李永萍除了批評柯文哲外，還指民進黨及立委黃國昌漠不關心，對此，黃國昌子弟兵、時代力量參選人賴嘉倫反駁，他與黃國昌從剛開始的規畫就開始關注、推動，並向柯文哲喊話，請他務必重視。

時代力量立委參選人賴嘉倫表示，民生汐止線不只對汐止居民重要，對北市內湖東西向交通紓解更是重要，賴指出，民生汐止線當初規畫時，為紓解內湖、汐止東西向交通，因此路線規畫繞經內湖。賴說，他與立委黃國昌在進入立院後，多次在交通委員會質詢，除了居中籌組雙北交通改善平台，還拜會首長為民請命，盼改善汐止、內容交通問題。

此外，在2018年10月時所進行的問卷民調顯示，鄰近北市民生東路方案的居民，高達七成贊同興建民生汐止線，賴嘉倫表示，柯文哲在2015年7月時也裁示要優先推動民生汐止線「東湖-汐止」段。