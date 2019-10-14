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大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26聯合報 記者邱瓊玉張世杰／即時報導

大巨蛋紛擾多時，今下午第7度闖關台北市都市設計審議委員會。圖／本報系資料照
大巨蛋紛擾多時，今下午第7度闖關台北市都市設計審議委員會。圖／本報系資料照
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大巨蛋紛擾多時，今下午第7度闖關台北市都市設計審議委員會，儘管遠雄上次提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，電腦模擬軟體的英國設計單位也回函，指並非電腦當機，是人留疏散極為緩慢，不料北市府不甩爭議，由都發局長黃景茂裁示修正通過防災避難模擬的審議。

對此，曾在臉書上爆料北市府今天已打算放水的都發局前局長林洲民忍不住怒批「匪夷所思」，大巨蛋都審會，就自己個人看來，無疑是「北市府審議史上的狗吠火車紀念日」。

林洲民表示，整個情況其實很清楚的，就是情境二的模擬未通過，且參數是由軟體公司提供的，但北市府單憑一個不完整的信，以及曲解內容，就說情境二模擬沒必要，然後10月7日會前會，出席人數不到全委員的三分之一，今天都審會，主席又說「那是大家共識」，簡直匪夷所思。

林洲民直言，第一次看到商場、影城轉角讓出空間，但卻是由虛線圖來呈現，完全不知道範圍、大小、實質內容，也無法回應轉角空間釋出，不解對於防災避難電腦模擬及人流有何助益，市府居然完全無視最差狀況，相信全世界沒有一個城市的都市設計審議會，會用這樣方式處理。

林洲民強調，今天都審在主席宣布餐會前，現場委員剩不到一半，按照行政程序法，今天審議應該要算無效的；更何況有委員要發言，卻未獲同意發言，整個過程極為草率、惡劣。

北市林洲民大巨蛋
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