捷運民汐線遙遙無期 李永萍諷高鐵南移一夕就定案

2019-10-14 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



捷運民生汐止線延宕多年，台北市長今早於市政議會被問到此事時，回應「等他有空」，目前以環狀線為優先，並承認民生汐止線「遙遙無期」，對此，新北市第12選區國民黨立委參選人李永萍表示，新北早已完成環評，卻卡在北市府手上，除了怒批柯文哲外，也指執政的民進黨及現任立委黃國昌無作為，並諷刺每天只增加1000人次運量的「高鐵南延屏東案」一夕定案，讓汐止人情何以堪。

李永萍表示，汐止20萬居民每日飽受塞車之苦，卻因「盲腸市長」柯文哲一句「等我有空」就卡關，且進度「遙遙無期」，就連執政的民進黨及黃國昌都漠不關心，苦民所苦，讓汐止人情何以堪。

李永萍指出，民生汐止線延宕這麼多年，不見民進黨和黃國昌有任何積極作為，但爭議眾多的「高鐵南延屏東案」，卻因行政院長蘇貞昌為拚選舉端出超大牛肉，「一夕定案」，花了619億，卻只省19分鐘、每天僅增加1000人次運量，然而民生汐止線攸關20萬人每天通勤疏運，卻不見中央及現任立委急著要解決。

李表示，民生汐止線第一期的「汐止-東湖」段，新北市部分已完成環評，動工事宜準備齊全，但第二期「東湖-大稻埕」段卡在「柯P沒空」及中央遲未定案，新北市府再急也無法處理，只能靠立委協助切割，將一期及二期切開，並從「汐止- 東湖」段交由新北市府主辦，便能有效率地開始動工興建。