不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／即時報導



大巨蛋今天下午第7度闖進台北市都市設計審議委員會。圖／本報資料照 分享 facebook

大巨蛋今天下午第7度闖進台北市都市設計審議委員會，遠雄上次提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」跑不出結果，電腦模擬軟體的英國設計單位回函，指並非電腦當機，是人留疏散極為緩慢，北市府今天拋出解套方案，針對大巨蛋園區的避難壅塞點，建議部分一樓作為半戶外空間，討論超過3小時，最後遠雄表示，願意接受北市府提出方案。

豈料，都審會主席、台北市局長黃景茂隨即詢問在場委員，是否有意見，示意防災避難的議題就這樣通過，讓在場的民進黨市議員簡舒培大感不滿，痛批大巨蛋「最差情境」過不了，結果部分淨空後，竟然就可以直接通過？那前面開這麼多次會議幹嘛？到底要不要重做模擬，再提送至下次都審討論？

簡舒培數度追問在場委員，如果這次部分淨空，到底可以爭取多少逃生時間、空間，在場有人可以說明？委員之一許宗熙表示，如果滯留空間變大，相對人的密度減少，只要密度減少，移動速度會變快。

簡舒培詢問，所以「快多少」，委員許宗熙愣一下回說「這要用相對論」、「算也不是我在算」；時代力量市議員林亮君也問，到底是承受什麼壓力，為何要急著今天通過？

對於議員質疑，有委員認為，確實應該重跑一次模擬，但台北市都發局表示「我們認為已經完成6個（模擬）情境」，但就交由委員討論；最後黃景茂仍執意「這是委員共識」，裁示修正通過。

大巨蛋距離全面復工仍有3關，包括都審、環評、建照變更。其中，都審會仍有3大議題，包括防災避難模擬、消防救災計畫、交通議題，今天晚間6點3分，都審會已裁示，防災避難模擬的議題，確定修正通過，現正持續審議消防救災計畫、交通議題。