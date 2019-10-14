96歲蔡菜阿嬤動健康 快樂人生不卡關

2019-10-14 19:47 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



新莊區文衡社區發展會銀髮俱樂部動健康對一位96歲高齡者蔡菜女士而言，俐落的肢體動作，絕不輸年輕人！ 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 動健康對一位96歲高齡者蔡菜女士而言，俐落的肢體動作，絕不輸年輕人！由新莊區文衡社區發展會銀髮俱樂部為關懷長者健康，不定期為他們開辦動健康課程，透過簡易學習，讓高齡長者的老年生活，能夠活出健康快樂的人生。

新莊區文衡里長王慶順表示，參加長者平均年齡至少在65歲以上，其中高齡96歲的蔡菜阿嬤則在他的鼓勵下走出戶，和大家一起活絡筋骨。

文衡社區發展會銀髮俱樂服務理念，以關懷長者為主要目標，不定期邀約老人家多多參與社區辦理的健康講座，並安排老師現場教學動健康，大家起身動一動，身體更健康，子女免擔憂。

里長王慶順指出，報名參加動健康蔡菜阿嬤，藉由他的鼓勵，快樂走出家門，和左鄰右舍共同到協會課課，雖然己有96歲高齡，但現在更熱愛動健康，大家都說，蔡菜女士變得更年輕。

蔡菜女士說，因為有年紀，所以每次的動健康，里長都會陪伴身邊一起運動，怕她一個不小心跌傷了，蔡女士感謝里長的用心，增加信心，老年人快樂運動，照顧好身體，家人自然不苦惱。

老師謝美蘭表示，同時也是擔任該協會總幹事，她說這群樂齡族就像一家人一樣，因此年齡要考量，她會設計簡單好學的動健康，例如手臂交叉平行或者是雙腿內側抬雙腳等基本動作，長者們不排斥，才能吸引這是由新引長者們愛上這門課程，並藉此機會告訴阿公阿嬤別老是待在家中看電視，最好多參加類似活動，健康不卡關。