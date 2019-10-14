雙北爭取亞運 新北教育局長張明文：樂觀其成

2019-10-14 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



台北市長柯文哲今表示，他已跟新北市長侯友宜講，未來申請亞運，要以「雙北名義」共同申請。新北教育局長張明文說，台北市體育局有拜會過，並提到共同爭取體育賽事，新北市樂觀其成。