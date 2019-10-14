月子中心傳隱匿群聚感染 北市：若調查屬實會開罰

2019-10-14 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



北市本月驚傳有一間位於士林區的月子中心（產後護理之家）爆發寶寶有呼吸道融合病毒群聚感染，但月子中心卻疑似隱匿未通報主管機關的情況；北市衛生局表示，8日已派員前往調查，要求月子中心做好通報、預防感染措施，該月子中心已陸續通報10名嬰兒有呼吸道感染症狀，將持續追蹤監控，至於是否有隱匿不報則要再進一步確認。

衛生局表示，月子中心約收容37名嬰兒，在9月24日到10月10日陸續出現10名新生兒有咳嗽、流鼻水等呼吸道感染症狀，目前通報10例診斷狀況分別是4例上呼吸道感染、3例呼吸道融合病毒感染、2例急性支氣管炎、還有1例尚未診斷；因最新1例於10月10日發病，因此推估最大2倍潛伏期，還要觀察到18日，才能確認群聚感染獲得控制。

衛生局說，7日接獲疾管署通知該群聚感染案後，8日就派員前往月子中心調查，後續也連日派員到場追蹤，同時要求機構加強員工感染管制教育訓練及家屬衛教，落實手部衛生、訪客量體溫與加強洗手等管制，每日也必須執行環境消毒，特別是工作櫃、扶手、公共區域及共用通道等。