捷運民汐線要等柯文哲有空 侯友宜回應了

2019-10-14 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



民生汐止線延宕多年，台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，被問到民生汐止線何時做？柯文哲回說「等我有空」，並且坦承「遙遙無期」。

新北市長侯友宜表示，汐民線分2期，在「一次核定，分期興建」共識，第二期環評及綜合規畫計畫核定後，第一期路線優先路段，新北市段從汐止線到東湖，新北會積極辦理。