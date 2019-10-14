大巨蛋七度闖都審 議員爆疏散模擬「消失的2分鐘」

2019-10-14 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



大巨蛋今天下午第7度闖進台北市都市設計審議委員會，遠雄上次提出防災避難的電腦模擬，在「最差情境」竟然電腦當機，北市府今天拋出解套方案，針對大巨蛋園區的避難壅塞點，建議部分一樓作為半戶外空間；不過，到場發言的市議員踢爆，遠雄提出的電腦模擬，存在「消失的2分鐘」，沒考量災害發生當下，民眾的應變時間，質疑遠雄偷吃步，都審應該審慎思考。

根據都審會要求，防災避難的電腦模擬，民眾必須達成8分鐘離開觀眾席、15分鐘分鐘離開場館；不過，遠雄之前在都審會提出6種模擬結果，在「最差模式」時，電腦跑到當機。

大巨蛋距離全面復工仍有3關，包括都審、環評、建照變更。今天都審會一開始，台北市都發局進行報告，指現有仍有3大議題，包括防災避難模擬、消防救災計畫、交通議題。

台北市都發局又說，關於電腦當機的問題，電腦軟體的原廠英方回函，也經北市府國際事務組確認翻譯，指特殊極端的參數組合，導致人流緩慢，看起來可接受，但是不尋常組合，若在這樣情境下完成模擬，其實不切實際。

台北市都發局表示，針對防災避難的壅塞點，遠雄雖提出管理機制，但北市府認為不足，希望部分建物及戶外景觀，能做為避難空間，建議商場棟、影城棟的2個轉角一樓，能作為半戶外空間；至於交通議題，9月已向地方里長溝通。

不過，到場發言的時代力量市議員林亮君爆料，指電腦模擬有「消失的2分鐘」，雖然遠雄提供「最佳情境」模擬結果是7分24秒離開座位、「程式預設情境」7分28秒。

林亮君接著說，但遠雄偷吃步，若加上specific response time（反應時間），根據文獻最少28秒、平均1至2分鐘，等於幾乎不可能在8分鐘完成離開座位席，強調這1至2分鐘絕對要算，因為它代表是觀眾面對疏散時的應變時間，都審應審慎思考。

時代力量市議員黃郁芬也質疑，北市府承諾要「安全的巨蛋」，甚至標榜公開透明，但北市府卻在10月7日舉辦會前會，這叫做公開透明？讓人覺得是否先討論了什麼，先做了某些決定、溝通，今天才來舉辦都審，要求北市府說清楚。