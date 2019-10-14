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違規小廣告層出不窮 北市環保局：11月起撕1公斤可兌獎

2019-10-14 14:54聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

違規小廣告抓不勝抓，為了遏止違規小廣告亂貼的亂象，北市環保局祭出「獎勵」，號召民眾動手撕小廣告。不過市議員鍾沛君吐槽，里長都在抱怨，市府雖然有獎勵，但卻得撕下超過30公斤的違規小廣告，才有辦法兌獎，難怪民眾興趣缺缺。

對此，北市環保局長劉銘龍承諾，已研議要下修兌獎標準，只要撕下一公斤就有獎勵品，預計下月1日正式上路。

根據環保局統計，106年清除的違規小廣告高達17萬141件，但實際裁處件數卻僅有652件、停話件數則有1136件；107年清除件數總計16萬9684件，實際裁處983件、停話1387件，今年截至8月底止，清除件數則有13萬7659件，裁處案件為787件、停話1053件。

鍾沛君質疑，市府為了遏止違規小廣告亂貼，總計有停話裁處、設置廣告看板、即貼即撕等三招，但如今從數據看起來，真正實際停話裁處的案件相當低。

鍾沛君也提到，很多業者都是使用「王八機」，甚至還有王八機業者在廣告上強調「斷話包換」，儼然是另類保固，換句話說，環保局斷話根本一點用都沒有。

鍾沛君表示，有很多里長、民眾也在抱怨，市府獎勵「即貼即撕」，但卻要撕好撕滿30公斤，才有辦法對獎，門檻有夠高，難怪民眾都興趣缺缺，為什麼不能像新北那樣子，下修兌獎門檻。

對此，劉銘龍表示，確實發現累計數量不容易，已在研議下修兌獎門檻，預計一公斤就可以到區分隊、幸福有里回收站兌換小獎品，預計11月正式上路。

違規小廣告抓不勝抓，為了遏止違規小廣告亂貼的亂象，北市環保局祭出「獎勵」，號召民...
違規小廣告抓不勝抓，為了遏止違規小廣告亂貼的亂象，北市環保局祭出「獎勵」，號召民眾動手撕小廣告。圖／市議員鍾沛君研究室提供
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