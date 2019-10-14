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市府不組專門籌備處 民團：眷村文化保存恐外行帶內行

2019-10-14 13:29聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市文化局去年與前年都停辦已有十屆歷史的台北眷村文化節，今天晚上6點將於四四南村中央廣場以「眷鳥2019台北市眷村創意街區」為題舉辦眷村文化節，首次與北北桃基跨界，串連各眷村場域行銷；但社團法人台北市眷村心文化協會卻指出，沒看到具體實質整合成效，先前盼市府成立眷村文化籌備處統一眷村事權也被文化局否決，由文基會既有的地區總監兼管眷村，未來將是非專業領導專業。

文化局則解釋，近年投注資源較以往多更多，文基會有活化專業與經驗，也會找眷村文化專業人士開會討論文化保存與場域活化，應不會出現非專業領導專業。

台北市眷村心文化協會執行長張中模表示，台北眷村文化節停辦2年，去年於全國村里長聯誼會台北市執行總幹事、松山區龍田里長袁俊麒向柯文哲陳情復辦，市府才決定續辦；但今年的眷村創意街區活動僅與北北桃基聯合製作各地眷村簡介，沒有主動找國宅等眷村人士體驗外縣市眷村輕旅行，感受不到實質整合成效。

張中模也說，協會6月9日也向柯陳情，期盼成立眷村文化籌備處統一眷村事權，柯也承諾研議，但最後文化局卻回應不成立籌備處，而是讓文基會既有的地區總監兼管眷村，包含中心新村由新北投車站總監兼管、煥民新村由寶藏巖藝術村總監兼管、四四南村則仍由民政局主政。

張表示，文化局方案將眷村文化與城市博物館混為一談，將會是非專業領導專業，希望柯能重新評估成立眷村文化專責部門的規畫構想。

對此，文化局表示，過去眷村文化節每年預算約150萬元，在眷村場域舉辦2周左右的市集、懷舊活動，性質比較一次性，加上大前年陸續展開中心新村、煥民新村保溫計畫，進行修復、設利工作站等才決定停辦，光兩處的工作站就各要花300萬元，同時也辦理藝術家駐村、記錄居民口述歷史、盤點文物等，這還不含兩處超過2億元的修復經費，因此市府投注眷村文化保存的整體資源是過去數倍。

文化局也解釋，文基會成員有場域活化、營運及行政等專業和經驗，並非完全外行，同時也會開會找文化保存專業人士開會，討論如何活化空間、透過何種形式呈現較佳，應沒有非專業領導專業的問題。

台北市眷村心文化協會盼市府能成立眷村文化部門統一眷村事權，文化局卻決定不成立，而...
台北市眷村心文化協會盼市府能成立眷村文化部門統一眷村事權，文化局卻決定不成立，而是讓文基會既有的地區總監兼管眷村，四四南村則仍由民政局主政。圖／聯合報系資料照
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