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大巨蛋7度闖關議員開砲 柯文哲再喊尊重專業

2019-10-14 14:16聯合晚報 記者邱瓊玉張世杰／台北報導

大巨蛋下午第7度闖關台北市都市設計審議委員會。 圖／聯合報系資料照片
大巨蛋下午第7度闖關台北市都市設計審議委員會。 圖／聯合報系資料照片
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大巨蛋紛擾不斷，下午第7度闖關台北市都市設計審議委員會，預期聚焦人流疏散的電腦模擬，台北巿長柯文哲今上午赴議會針對大巨蛋案等重大工程進行專案報告時，表示疏散問題遠雄要替自己辯護，至於交通動線疑義，理論上沒問題，「等都審通過後，會跟里長溝通」，並重申北市府態度，不刁難、不放水。

市議員陳重文上午質詢時說，聽說MLB大聯盟登台，場地選在大巨蛋，是否有此事？柯文哲證實，MLB國際部主任有來找過他，但大巨蛋什麼時候蓋完，他也不曉得，所以不要預設時間，不見得是經典賽，或是美國職棒大聯盟，可能國際賽也可以來台北市打。

陳重文追問，大巨蛋都審今天會過嗎？柯文哲未正面回應，僅說這不能在這裡這樣子講。市議員簡舒培也問，市府下午是不是有勇氣讓大巨蛋通過？柯文哲說，他尊重專業，是就是，不是就不是，遠雄要過就要認真考試。

不過簡舒培質疑，都審會委員要求遠雄完成的「防災避難電腦模擬」還沒有做完，也還沒有收到英國軟體設計公司的正式回函，為什麼急著開都審會，如今又說防災避難6個情境中，有兩個是參考，北市府根本就自己在找放水的理由。

對此，都發局長黃景茂表示，已收到英國軟體設計公司的回函，對方的意思是說人的行為都有個平均數，最壞、最差的都是僅供參考。

柯文哲強調，大巨蛋紛擾到現在，他的態度是不刁難、不放水，歷經六次都審都還未過，但他的原則是，大巨蛋先用6萬人先開幕，先求有、再求好，不要14萬人、9萬人。

大巨蛋柯文哲北市
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