民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



民生汐止線延宕多年，台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，被問到民生汐止線何時做？柯文哲回說「等我有空」，並說他的態度很清楚，就是以環狀線優先，在市議員追問下，是否民生汐止線已經遙遙無期？柯文哲果斷秒答「是」。

柯文哲報告時提到，很多人在問民生汐止線，他現在明講，重點不是這條線，而是基隆河谷交通整合計畫，現在有基隆輕軌、台鐵優化、北宜直鐵、汐止民生線，還有人說高鐵延伸至宜蘭，但要一次講清楚，不可能都同時做，大家要有清楚想法才動作。

民進黨市議員高嘉瑜表示，今年10月11日總統蔡英文赴內湖，提及在財務允許下，中央能夠給予協助，希望大家放下恩怨，手牽手、向前走，並詢問柯文哲，地方建設應該是沒有恩怨、不分藍綠？

柯文哲說，公務當然沒有私人恩怨，環狀線之一的東環線，還是全力推動，不是錢問題，而是行政時間，建設不應該分黨派。

高嘉瑜詢問，北市府對於民生汐止線態度？環評能否順利過關？柯文哲說，重點是基隆河谷交通整合計畫；台北市捷運局補充，要看環保署審理情形，目前委員意見多，會盡量爭取。

柯文哲隨即又說，目前他的態度很清楚，以環狀線優先；高嘉瑜詢問，那民生汐止線也會做？柯文哲回說「等我有空」，並重申以環狀線優先，讓高嘉瑜尷尬苦笑。