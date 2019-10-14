開創產業一條龍！ 新北青農種香草做蛋捲 打出自有品牌

2019-10-14 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市積極鼓勵青年從農，並因應新北農業轉型及升級，新北市農業局新農漁民輔導計畫媒合建構產業鏈，其中，青農聯誼會長的王御庭種植香草植物，並與食品工廠合作開發蛋捲，還舉辦食農教育，創造農業新價值。

67年次的王御庭，原本在鞋廠工作的他，因母親癌逝加上工廠轉型，7年前決心投入農業，一開始家人極力反對，但他努力打拚，如今家人皆能接受並尊重他務農的選擇，「我自己也不知道是哪來的勇氣」，王說，就這樣一股腦在新北金山區開始他務農生活。

剛走入一個完全陌生的工作領域時，王御庭起步並不順遂，剛開始就遇到六二水災，毀損田園全部香草，貸款投資整理好的環境也都毀於一旦，但他不氣餒，除了重新打拚、繼續努力，也接受農業局的新農漁民輔導專案，才讓他堅持到現在，園區也逐漸恢復原本樣貌。

「我的香草園除了有10幾種不同的品種外，全部都是用有機農法栽種」，一談起香草王御庭就有說不完的香草經，王指出，不同的香草有不同的用途，包含藥用、茶飲、入菜或提煉精油等。

對烹飪也在行的他，也嘗試用香草入菜，與食品工廠合作開發香草蛋捲，以黃金比例的香草配方所調製出的特殊風味，令人口齒留香。另外，香草園區著名的香草烤雞，也是撒上特製的香草鹽，更顯出烤雞的美味。

王御庭表示，透過農業局，在務農之路上得到許多支援和協助，解決很多種植及園區整理的困難，還建立了自己的品牌及多元行銷通路，而種植的有機蔬菜，也經由市府媒合，提供給當地學校當營養午餐，並獲得師生與家長的好評。

王說，因此，他也與業界合作，在香草園舉辦食農教育，利用有機友善栽種帶來的生態多樣性，提供青年學子打工或體驗農事的機會，透過與各界的合作和不斷的創新，才能提升農業價值和維持競爭力。