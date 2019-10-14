大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



大巨蛋紛擾不斷，今天第7度闖關台北市都市設計審議委員會，預期聚焦人流疏散的電腦模擬，不過如今傳出北市府都發局前局長長林洲民認為，明明都審會委員要求遠雄完成的「防災避難電腦模擬」還沒有做完，都發局為什麼要配合遠雄急著召開都審會？質疑北市府打算放水。

對此，柯文哲今上午赴議會針對大巨蛋案等重大工程進行專案報告時，再三強調北市府的態度就是不刁難、不放水。

不過市議員陳重文表示，聽說MLB大聯盟登台，賽事場地選定在大巨蛋，是否有此事？柯文哲說，MLB國際部主任有來找過自己，但大巨蛋什麼時候蓋完，自己也不曉得，所以不要預設時間，不見得是經典賽，或是美國國際大聯盟，可能國際賽也可以來台北市打。

陳重文追問，所以大巨蛋都審今天會過嗎？柯文哲未正面回應，僅說這不能在這裡這樣子講。

市議員簡舒培則是再度追問，所以市府下午是不是有勇氣讓大巨蛋通過？柯文哲說，自己尊重專業，是就是，不是就不是，遠雄要過就要認真考試。

不過簡舒培質疑，都審會委員要求遠雄完成的「防災避難電腦模擬」還沒有做完，也還沒有收到英國軟體設計公司的正式回函，為什麼急著開都審會，如今又說防災避難6個情境中，有兩個是參考，北市府根本就自己在找放水的理由。