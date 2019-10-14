北市抽驗中藥發現5件是「劣藥」、2件標示違規

2019-10-14 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果，35件中共5件違規，分別為天花粉片、龍膽草、冬花各1件檢出二氧化硫超標；白花蛇舌草、穿心蓮各1件檢出重金屬鎘超標；另外，衛生局也抽驗可提供食品使用的中藥材20件，有2件標示不合格。

衛生局7、8月專案抽驗一般中藥材35件包含玄參、秦艽、紫蘇子、紫草、豬苓、升麻、益智、桑寄生、桑白皮、補骨脂、女貞子、柴胡、胖大海、益母草、吳茱萸、蛇床子、麥門冬、茯苓、白朮、熟地、黨蔘、蒼耳子、藿香、王不留行、辛夷、川芎、補骨脂、黃連、栝樓根（天花粉）、龍膽、白花蛇舌草、穿心蓮及款冬花等各1件、淫羊藿2件；還有可提供食品使用的中藥材20件，包含山楂、桂圓、百合各1件，紅棗2件，白木耳、菊花、蓮子各3件，枸杞6件。

衛生局表示，一般中藥材共5件不合格，其中超標較嚴重的是抽自信義區保惠中醫診所的龍膽草含940.61ppm超過標準150ppm上限5倍多，而抽自萬華區穗元蔘藥行的白花蛇舌草，重金屬鎘達2.23ppm，超過標準1.0ppm上限1倍多；兩中藥貨源分別來自高雄市廣佑中藥行、嘉義縣鈺豐生物科技公司。

衛生局說，5件不合格中藥都已要求業者下架，並追蹤到上游供貨者，其中3家上游在北市，都依藥事法視為製造或輸入「劣藥」開罰10萬元；外縣市則移請高雄市、嘉義縣衛生機關依法查辦，可依藥事法處責任業者10萬到500萬元罰鍰。

食品藥物管理科長陳怡婷說，中藥材加工使用二氧化硫燻製，具有漂白、預防蟲蛀、殺菌防霉等功效，若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀；不過，二氧化硫於中藥材在清洗和煎煮的過程中大多會隨著水蒸氣揮發，建議民眾烹煮前以清水快速沖洗一次，烹煮時掀蓋煮沸數分鐘再轉小火煎煮會更安全；至於鎘等金屬元素會蓄積在人體內，若經長期連續攝食，可能引發免疫系統功能病變及肝、腎功能受損。