親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

北市抽驗中藥發現5件是「劣藥」、2件標示違規

2019-10-14 11:29聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果，35件中共5件違規，分別為天花粉片、龍膽草、冬花各1件檢出二氧化硫超標；白花蛇舌草、穿心蓮各1件檢出重金屬鎘超標；另外，衛生局也抽驗可提供食品使用的中藥材20件，有2件標示不合格。

衛生局7、8月專案抽驗一般中藥材35件包含玄參、秦艽、紫蘇子、紫草、豬苓、升麻、益智、桑寄生、桑白皮、補骨脂、女貞子、柴胡、胖大海、益母草、吳茱萸、蛇床子、麥門冬、茯苓、白朮、熟地、黨蔘、蒼耳子、藿香、王不留行、辛夷、川芎、補骨脂、黃連、栝樓根（天花粉）、龍膽、白花蛇舌草、穿心蓮及款冬花等各1件、淫羊藿2件；還有可提供食品使用的中藥材20件，包含山楂、桂圓、百合各1件，紅棗2件，白木耳、菊花、蓮子各3件，枸杞6件。

衛生局表示，一般中藥材共5件不合格，其中超標較嚴重的是抽自信義區保惠中醫診所的龍膽草含940.61ppm超過標準150ppm上限5倍多，而抽自萬華區穗元蔘藥行的白花蛇舌草，重金屬鎘達2.23ppm，超過標準1.0ppm上限1倍多；兩中藥貨源分別來自高雄市廣佑中藥行、嘉義縣鈺豐生物科技公司。

衛生局說，5件不合格中藥都已要求業者下架，並追蹤到上游供貨者，其中3家上游在北市，都依藥事法視為製造或輸入「劣藥」開罰10萬元；外縣市則移請高雄市、嘉義縣衛生機關依法查辦，可依藥事法處責任業者10萬到500萬元罰鍰。

食品藥物管理科長陳怡婷說，中藥材加工使用二氧化硫燻製，具有漂白、預防蟲蛀、殺菌防霉等功效，若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀；不過，二氧化硫於中藥材在清洗和煎煮的過程中大多會隨著水蒸氣揮發，建議民眾烹煮前以清水快速沖洗一次，烹煮時掀蓋煮沸數分鐘再轉小火煎煮會更安全；至於鎘等金屬元素會蓄積在人體內，若經長期連續攝食，可能引發免疫系統功能病變及肝、腎功能受損。

有關可提供食品使用的中藥材有2件標示違規，衛生局則說，都已要求業者下架經供貨商回收，其中抽自松山區通和藥行的生機枸杞，外包裝標示「不含農藥殘留」字樣卻檢出殘留農藥殺菌劑亞托敏、待克利及殺蟲劑速殺氟；可依食安法標示不實開罰4萬元到400萬元，因供貨源是高雄市成興社生物科技公司，已移請高雄市衛生局追查；另1件山楂片則是外包裝標示「產地：China」，沒依食安法用中文，因此開罰供貨業者3萬元並要求更正。

北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果。記者...
北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果。記者翁浩然／攝影
分享
北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果，抽3...
北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果，抽35件中共5件違規，其中1件龍膽草含940.61ppm超過標準150ppm上限5倍多。圖／衛生局提供
分享
北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果，抽3...
北市衛生局到中藥行、診所等地抽驗一般中藥重金屬及二氧化硫含量，今天公布結果，抽35件中共5件違規，其中1件白花蛇舌草，重金屬鎘達2.23ppm，超過標準1.0ppm上限1倍多。圖／衛生局提供
分享
北市衛生局抽驗可提供食品使用的中藥材20件，有2件標示不合格，其中1件生機枸杞，...
北市衛生局抽驗可提供食品使用的中藥材20件，有2件標示不合格，其中1件生機枸杞，外包裝標示「不含農藥殘留」字樣卻檢出殘留農藥殺菌劑亞托敏、待克利及殺蟲劑速殺氟。。圖／衛生局提供
分享

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

蔡總統：台灣不缺電 議員：要求市府不發中火4機組許可

2019-10-14 12:55

大巨蛋2022年前完工？柯文哲首度鬆口：有機會

2019-10-14 12:40

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

開創產業一條龍！ 新北青農種香草做蛋捲 打出自有品牌

2019-10-14 11:53

先預告大巨蛋都審結果？ 柯文哲：通過後會跟里長溝通

2019-10-14 11:51

【鳴人沙龍】老屋又自燃 搶救文資大作戰！

2019-10-14 11:32

大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32

爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

萬華果菜市場、魚市改建案 二度流標

2019-10-14 01:21

里長大小聲／蘇宏杰帶頭做 崇德里環境「五星級」認證

2019-10-13 23:50

拆公有地違建 新北轉設停車場

2019-10-13 23:50

北市檢舉日租套房 擬每案獎金1.5萬

2019-10-13 23:45

日租套房業者肉搜稽查人員 「教戰手冊」反稽查

2019-10-13 23:40

里長大小聲／李智聰：頂碩里窄巷違停 恐延誤救災

2019-10-13 23:24

士林夜市攤商亮刀嗆客 市場處：再犯收回攤位

2019-10-13 23:03

增4站點 淡水-貢寮自行車道大串連

2019-10-13 23:00

北市推Ubike2.0 新北：兩代不相容

2019-10-13 22:59

大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52

百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42

活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51

北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50

影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49

60歲翁現金一次買百張淡海輕軌票券 售票員驚：超霸氣

2019-10-13 16:28

視察基隆河自行車道 侯友宜：與林右昌合作，延伸車道

2019-10-13 13:43

違規幼兒車罰不怕 新北警科技執法出奇致勝

2019-10-13 13:42

入秋寢具換季殺菌 台南提供乾燥車到宅服務弱勢長輩

2019-10-13 11:30
看更多

熱門文章

夯！南投茶博4天狂吸20萬人 唯獨這件事惹民怨

2019-10-13 17:44

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51

60歲翁現金一次買百張淡海輕軌票券 售票員驚：超霸氣

2019-10-13 16:28

他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19

旗山82歲翁撞死妻 監理站：滿75歲駕駛人要重新受測

2019-10-13 17:37

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

國慶焰火落幕 屏縣府開闢的臨時停車場也惹議

2019-10-13 16:53

台東縣長饒慶鈴率團訪日 台東原住民舞蹈讓日人讚嘆

2019-10-13 16:59

影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

重返「韋昌嶺」 連結馬祖、基隆

2019-10-13 23:17

北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50

衛武營售票突破29萬人 韓國瑜笑談：朱宗慶不用辭職了

2019-10-13 16:29

4天逾11萬人次 台南山上花園水道博物館暴紅

2019-10-13 18:02

視察基隆河自行車道 侯友宜：與林右昌合作，延伸車道

2019-10-13 13:43

北市推Ubike2.0 新北：兩代不相容

2019-10-13 22:59

大陳義胞滄桑史 旗山凱旋新村第一代住戶不到10人

2019-10-14 07:34

斗六火車站交通亂象 雲縣府打造轉運站緩解

2019-10-13 17:51

台中浩天宮大庄媽祖回鑾 大甲媽祖也共襄盛舉

2019-10-13 19:12

屏菸成網美最愛 台灣設計展最紅的亮點之一

2019-10-13 16:26

國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07

轉角遇見藝術 大窩山越來越精彩

2019-10-13 19:13

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42

爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16

影／解籤不求人 嘉市小學生的QRcode解籤法比賽得第一

2019-10-13 13:18

火災後花蓮清潔隊善後至凌晨 這團隊獲全國部隊特色獎

2019-10-13 16:17

新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23

大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33

影／壯觀！南投茶博首創千人擂茶 「太陽圖騰」草地現

2019-10-13 19:53

機車維修師傅中年轉業 種出冠軍芭樂

2019-10-13 13:30

大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32

影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49

彰化偏鄉藝文匱乏 在地基金會12年邀100多場兒童劇

2019-10-13 18:15

萬年迓火獅燒化祈福 無人機展演點亮蓮潭

2019-10-13 22:53

遭Wecare指東廠 高巿文化局回擊：不該亂扣帽子

2019-10-13 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top