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爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16聯合報 記者張世杰／台北即時報導

台北市政府今年4月拋出申請2030亞運構想，市長柯文哲今天赴市議會專案報告，針對捷運路網規畫，他表示，台北市仍以環狀線第一優先，串起首都生活圈都市發展，並提及他已跟新北市長侯友宜講，未來申請亞運，要以「雙北名義」共同申請，至於TOD計畫（大眾運輸導向型發展），也會用亞運規格處理，但怎做還在討論。

柯文哲表示，他主張環狀線第一優先，除了萬大線、信義東延線繼續施工，下個最主要是環狀線，且要討論首都生活圈重大都市計畫怎做，未來申請亞運要以「雙北名義」共同申請，用首都生活圈來思考。

國民黨市議員秦慧珠詢問，今年4月北市府赴日本參訪，其中一項考察重點就是東京奧運準備作業，希望借鏡相關經驗，讓2030亞運能在台北市順利舉行，所以確定2030舉辦亞運？

柯文哲表示，台北市體育局已成立專案小組，未來辦亞運以整個城市規畫，並作為雙北合作基礎。

秦慧珠也問，但柯文哲任期剩3年，所以任內提出亞運申請？柯文哲表示，會提啦，北市府有專案小組在處理；針對能否爭取2030亞運，台北市體育局長李再立說，目前還有2年作業期間處理，也跟新北市教育局、體育處密集開會，每兩個禮拜一次。

台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，提及已跟新北市長侯友宜講，未來申請亞運，要以...
台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，提及已跟新北市長侯友宜講，未來申請亞運，要以「雙北名義」共同申請。記者張世杰／攝影
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柯文哲侯友宜秦慧珠亞運
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