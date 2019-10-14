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鼻頭角阿朗壹古道秘境1死1傷 他驚呼早上才帶人走過

2019-10-14 11:07聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

近年在網路上很火紅的鼻頭角祕境，被視為媲美阿塱壹古道，許多人慕名而來，昨天傍晚卻傳出意外。一男一女被大浪捲走，鼻頭漁港漁民出動漁船出海，把載浮載沉的兩人救回來，造成一死一傷。鼻頭里長王坤吉氣得要求封閉祕境，免得再害命，瑞芳區長王坤南說，近日會找東北角風管處，里長，海巡人員研議，看如何防止意外再發生。

東北角風管處表示，昨天鼻頭地區發生遊客溺水事件，該發生地點是鼻頭港海濱公園外海岸地形，非他們管理處施做的步道，亦非鼻頭步道或鼻頭龍洞地質公園內。

該處在該地點設有「斷崖危險請勿進入」警示牌，提醒遊客注意安全，東北季風期間呼籲遊客注意浪況勿前往岸邊以免發生危險。

空拍玩家林永盛，昨天早上才帶一遊覽車的朋友走鼻頭祕境，得知有人落海很震驚。他說，2015年他來這裡空拍，那時沒去拍秘境，今年才來走祕境，昨天是第二次，氣象有預報東北季風來，昨天浪真的很大。

他們沿著海岸線走，走到沒路要上切的地方，也是最靠近海浪打上來的地方，他不確定昨天落海的兩人是不是從這裡掉下去，也懷疑是在企鵝石那裡，為了拍網美照而冒險。

林永盛說，雙十連假他爬了三座山，都很危險，但也安全回來了，爬山走步道有的人身體不好，狀況多，且每地方會發生危險，更有人追拍網照而來，也要拍到，鼻頭角也有很多驚險的美景。他建議下雨天地面濕滑的地方一定不要走，可是有的人到了那裡，覺得已經來了，不願放棄。

大家都不希望發生意外，少數人出事就把祕境封掉也不是好辦法，封起來還是會有人過去。這條祕境沒人在管，他這次來就覺得就不好走了，有些爬繩梯斷了，只能拉繩子，很危險，應該在不好走的地方多做安全措施。

地方居民指出，鼻頭角這裡有近年新興的鼻頭角阿朗壹古道祕境，最好需要具備專業登山健行能力者較適宜；還有鼻頭角稜谷線，也就是爆紅的台版萬里長城；氣勢萬千的鼻頭角燈塔；海天一色的望月坡；依山傍海的鼻頭國小，景色很美，但要注意安全。

鼻頭角祕境昨天有兩人被浪打落海，造成一死一傷。圖／岸巡二大隊提供
鼻頭角祕境昨天有兩人被浪打落海，造成一死一傷。圖／岸巡二大隊提供
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鼻頭燈塔。圖／瑞芳區公所提供
鼻頭燈塔。圖／瑞芳區公所提供
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鼻頭角祕境要沿著海岸線走，走到沒路要上切的地方，也是最靠近海浪打上來的地方。圖／...
鼻頭角祕境要沿著海岸線走，走到沒路要上切的地方，也是最靠近海浪打上來的地方。圖／林永盛提供
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鼻頭角祕境要沿著海岸線走，走到沒路要上切的地方，也是最靠近海浪打上來的地方。圖／...
鼻頭角祕境要沿著海岸線走，走到沒路要上切的地方，也是最靠近海浪打上來的地方。圖／林永盛提供
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鼻頭角祕境要沿著海岸線走，走到沒路要爬繩上切上去。圖／林永盛提供
鼻頭角祕境要沿著海岸線走，走到沒路要爬繩上切上去。圖／林永盛提供
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