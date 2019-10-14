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萬華果菜市場、魚市改建案 二度流標

2019-10-14 01:21聯合報 記者張世杰／台北報導

台北市第一果菜市場改建案一波三折。 圖／聯合報系資料照片
台北市第一果菜市場改建案一波三折。 圖／聯合報系資料照片
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北市政府斥資140億元進行第一果菜市場及魚市場改建案，被視為市長柯文哲任內重大政策，原喊出今年12月動工，但攸關主體工程的統包標案，卻在10月9日第二度流標，讓北市府相關局處措手不及，年底前動工已經是「不可能任務」，將釐清流標原因。

台北市萬華區的果菜市場、魚市場改建案喊了超過20年，北市府斥資140億分階段改建，先興建魚市場中繼，待魚市場攤販搬遷後，再拆除原有魚市場作為果菜市場中繼，直到果菜攤販也遷出，才正式興建主體市場，隨後果菜、魚攤販陸續遷回。

但改建案一波三折，擔任改建第一棒的魚市場中繼，原訂1.66億元預算不夠用，又決定追加預算2.75億，接著爆出改建案未做環評，今年4月環評審議通過後，北市府隨即喊出目標，主體工程將於今年12月動工。

整個改建重頭戲的統包標案，包含細部設計、主體工程、閘道工程等，台北市新工處今年7月首次上網招標，歷經2個月等標期，流標作收，修改招標文件後，雖多達9家廠商領標，卻依舊無人投標，10月9日宣告第二度流標。

台北市市場處表示，整個改建案一環扣一環，按原本規畫，魚市場中繼完成後，只要主體工程順利招標，就能拆除原有魚市場，本周將討論流標原因。

市府官員提到，廠商投標公共工程，最在意工期及經費，但第一果菜市場及魚市場改建案工期長達7年，讓人事成本、物價浮動難以預估，成了廠商卻步的原因，要短時間內克服流標的原因難度高，今年12月動工已經是不可能了。

北市改建案環評
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