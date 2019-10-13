大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／即時報導



大巨蛋紛擾不斷，明天第7度闖關台北市都市設計審議委員會，預期聚焦人流疏散的電腦模擬。由於上次遠雄提出的電腦模擬，在「最差情境」下電腦當機，北市府日前發函至電腦模擬的英國公司釐清，台北市都發局前局長林洲民於臉書表示，英方回函認為，電腦模擬並非當機，是模擬速度緩慢，主因建築設計有問題，或模擬人數過多所致，質疑遠雄這次送審仍「不及格」。

不過，台北市都發局長黃景茂受訪說，當初模擬軟體已設定最平均參數，若設定最佳或最差情境，都不是很合理；至於大巨蛋是否必須通過電腦模擬「最差情境」？黃景茂回說，參數都是提供參考。

大巨蛋距離全面復工仍有3關，包括都審、環評、建照變更，今年8月都審會，遠雄提出人流疏散的電腦模擬，在「最差情境」竟然電腦當機，掀起激烈討論，又針對57輛大客車上下客、交通議題等，主席黃景茂一度欲強勢通過，遭在地里長痛批審查草率，大巨蛋才闖關失利。

林洲民表示，北市府日前公布遠雄遞交的都審文件，又是一份「不及格報告」，遠雄知道防災避難電腦無法通過，竟在報告第中提解決方案，「妥善引導與安撫、訓練有素的引導人員」，讓人無法接受。