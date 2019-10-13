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百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42聯合報 記者張世杰／即時報導

具古色古香的指南宮步道，最近民眾在臉書反應，指行經步道時，竟被挖得面目全非，步道走了無數回，也沒見過路坍方，不解台北市政府怎突然心血來潮，花錢在美麗穩定的山路開腸剖肚，擔憂百年步道恐遇劫難；對此，台北市大地處表示，受經年累月大雨沖刷，步道周邊已有數次邊坡滑動崩塌、樹木傾倒，目前正在做改善工程，未來也將植近100株竹柏。

有民眾在臉書貼文，獲不少網友迴響，指最近行經指南宮階梯，被挖得面目全非，他從讀大學起，近40年間在這條步道走了無數回，經歷過多少風風雨雨，也沒見過路坍方，不解北市府怎花錢在美麗穩定的山路開腸剖肚。

該民眾也說，指南宮階梯，是木柵聞名百年建築，近年雖然換了很多石板，但至少兩旁一些古老石柱都保留著，一路又大樹庇蔭，很有味道，如今有的老石柱因施工傾斜了，有已被挖掉。

該民眾質疑，工程施作求速效相當粗暴，小山貓一路往上，逢樹砍樹，逢坡消坡，完全沒和原生態共榮的打算，擔心階梯兩旁原本多元的林相，將變成鋼筋水泥牆，北市府除了花錢外包工程之外，事先做過生態、文物調查嗎？

對此，台北市大地處表示，經年累月的大雨沖刷，指南宮步道周邊已有數次邊坡滑動崩塌、樹木傾倒、石柱及石燈籠也多已殘破散落傾倒各處，珍貴的竹柏與茄冬周邊環境受到雜木林相侵入，指南宮周遭環境雜亂極需整理。

台北市大地處提到，指南宮暨地方人士屢次陳情改善指南宮周遭環境，經北市府、地方人士現場調查，為維持邊坡穩定，這次指南宮步道邊坡改善工程，先改善步道基礎的穩定性，並種植近100株竹柏，延續既有種植竹柏的範圍，及復舊傾倒的石燈籠古寺文物，過程均有與指南宮及當地人士溝通意見及作法，預計於2020年4月完工。

具古色古香的指南宮步道，最近民眾在臉書反應，指行經步道時，竟被挖得面目全非。圖／...
具古色古香的指南宮步道，最近民眾在臉書反應，指行經步道時，竟被挖得面目全非。圖／截攝自臉書
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