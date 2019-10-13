活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



為活化被不肖人士長期占用的公有地，新北市近來將汐止、三重、永和區等3處占用公有地違建拆除，重新畫設為汽、機車停車位，以及拓寬道路，增加民眾停車及通行的便利。

為遏止不肖人士長期佔用公有地並搭蓋違建，新北市府自2017年起成立「點亮新北美樂地」專案，強力拆除違中央及地長期被占用的公有地違建，並將公有地轉做綠地、道路拓寬、道路瓶頸打通及設置公園等設施。

新北市工務局拆除大隊表示，截至9月底，已拆除共94案，收回達19.35公頃的公有地，包含汐止建成路公有地，長期被佔用搭建鐵皮屋並圍地耕作，今年4月依法強制取締回收，並與國產署、交通局合作，改建成有61格汽車停車格的停車場。

三重區長榮路案，因屬於財政局的土地遭佔用，並建蓋2層樓鐵皮屋作為私人居住及倉庫使用，經多次會勘並納入專案後，於9月拆除，並由新北財政局籌措經費，畫設19格機車停車格。

永和區文化路上一處2層樓的違建，則因佔用道路用地，嚴重影響人車及救災車的出入，拆除大隊於今年5月強制拆除，並在9月底將原本僅3公尺寬的巷弄，拓寬成6公尺，讓車輛通行更順暢，也提升用路人安全。