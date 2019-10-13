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北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50聯合報 記者張世杰／即時報導

北市政府斥資140億，進行第一果菜市場及魚市場改建案，堪稱市長柯文哲任內最重大政策，原喊出今年12月動工，但攸關主體工程的統包標案，卻在雙十連假前夕、10月9日確定第二度流標，令北市府相關局處措手不及，將釐清流標原因，並坦言趕在年底動工已是「不可能任務」。

位於台北市萬華區的果菜市場、魚市場，喊改建超過20年，北市府斥資140億分階段改建，先興建魚市場中繼，待魚市場攤販搬遷，再拆除原有魚市場，作為果菜市場中繼，直到果菜攤販也遷出，才正式興建主體市場，隨後果菜、魚攤販陸續遷回。

不過，改建案可謂一波三折，擔任改建第一棒的魚市場中繼，原訂1.66億預算，一向自稱不追加預算的柯市府，又決定追加預算2.75億，接著爆出改建案未做環評，今年4月環評審議通過後，北市府隨即喊出目標，將於今年12月動工。

至於改建重頭戲的統包標案，包含細部設計、主體工程、閘道工程等，招標金額高達133億，北市府今年7月首次上網招標，歷經2個月等標期，卻以流標作收，修改招標文件重新招標，雖多達9家廠商領標，卻依舊無人投標，10月9日宣告第二度流標。

台北市市場處表示，整個改建案一環扣一環，按原本規劃，魚市場中繼完成後，只要主體工程順利招標，就能拆除原有魚市場，本周府內將討論流標原因；台北市新工處回應，由於流標日隔天恰巧連假，將於上班日析流標原因。

一名市府官員提到，廠商投標公共工程，最在意工期、經費，但第一果菜市場及魚市場改建案工期長達7年，讓人事成本、物價浮動難以預估，成了廠商卻步原因之一，要短時間內克服流標原因不容易，要趕在今年12月動工已是「不可能任務」。

台北市政府斥資140億，進行第一果菜市場及魚市場改建案，過程一波三折。圖／本報資...
台北市政府斥資140億，進行第一果菜市場及魚市場改建案，過程一波三折。圖／本報資料照
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北市改建案連假

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