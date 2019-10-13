影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



2019新北市聯合婚禮將於10月27日登場，新北市民政局今在貢寮福容飯店舉辦新人說明會，並邀請結婚22年的藝人小亮哥及林姿佑，與100對新人分享維持美滿婚姻生活的秘笈。

被封為演藝圈「神鵰俠侶」的小亮哥及林姿佑結婚已22年，今於貢寮福容飯店向100對新人分享維持美滿婚姻生活的秘笈，包含親子溝通、人際關係、子女教養、夫妻之道等家庭問題，台下準新人們不但邊聽邊做筆記，還踴躍提問，努力為新婚生活做準備。

小亮哥跟林姿佑結婚多年，比小亮哥小13歲的林姿佑甚至以「馭夫有術」聞名，他們表示，家庭需花時間及精力用心經營，並以愛心及耐心調整彼此的步調，感情才會越來越好，一起攜手共度人生的旅程。

為讓新人有難忘的回憶，新人說明會還邀請專業舞蹈老師，帶領新人提前體驗新人儀式中1分鐘浪漫舞蹈，看似簡單的雙人舞蹈動作，對於節拍的掌握、腳步的一致等，皆考驗新人的默契，新人們也在笑鬧中全力學習，希望能在婚禮上舞出最曼妙的幸福時刻。

此外，婦產科醫師也傳授新人懷孕撇步，包括需正確掌握排卵期、床笫間不語家務事、動作和緩輕柔及適時讚美伴侶等，對於已懷有身孕的新人，醫師也細心提醒孕期的營養品選擇，來補充所需的養分。