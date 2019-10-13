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60歲翁現金一次買百張淡海輕軌票券 售票員驚：超霸氣

2019-10-13 16:28聯合報 記者張曼蘋／即時報導

淡海輕軌首列彩繪列車國慶連假期間人氣夯，大批民眾前往搭乘與拍照，4天連假平均運量為1萬6000人次，且同步販售的彩繪列車紀念版一日券也吸引票券迷搶購。現場一名售票人員表示，連假期間有一名60歲老翁一口氣買了百份一日票，要分送給親朋好友，「現金結帳，豪撒9900元，超霸氣的！」

新北捷運公司在國慶連假期間推出「清法戰爭紀念彩繪列車」活動，結合淡水地方重要文化，且也是列車首次換裝，新北捷運公司總經理吳國濟也說，「這是春節與清明連假以來，這半年來的最大運量！」連假期間運量最大是在第二天，有達到近兩萬人次，預估4天連假平均運量為1萬6000人次。

除了列車外，同時也推出限量1884套的紀念版一日票，每張車票擁有獨立票號、燙金設計等，每份售價99元，分別在輕軌紅樹林站及公司官網發售中，由於憑票可免費體驗清朝服裝，連假期間也吸引民眾搶購，買完為止。

現場一名售票人員表示，該名老翁日前就走到櫃台前說，「我要一百份...」，一開始還沒聽清，以為是說我要100元的票券，後來對方又再說一次「我要一百份」，然後手上拿了一疊紙鈔，「現金結帳，一次豪撒9900元，超霸氣的。」老翁向人員說，票券很特別，想要買回去分送給親友，讓大家來搭車。

吳國濟表示，適逢清法戰爭滬尾之役135周年，許多國內及國外旅客都前來體驗與搭乘，大約上午9點紅樹林站就開始湧現人潮，12分鐘一班車疏運順利，除了每小時整點出發的彩繪列車外，也特別安排一列同樣塗裝的列車停放在紅樹林月台上，供拍照留念，彩繪列車室內車頭設計成船頭的圖樣，購買一日券的民眾可換上清朝服裝留影，大人小孩都拍的非常開心。

新北捷運公司在國慶連假期間推出「清法戰爭紀念彩繪列車」活動，也是列車首次換裝。圖...
新北捷運公司在國慶連假期間推出「清法戰爭紀念彩繪列車」活動，也是列車首次換裝。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌同時也推出限量1884套的紀念版一日票，每張車票擁有獨立票號、燙金設計等...
淡海輕軌同時也推出限量1884套的紀念版一日票，每張車票擁有獨立票號、燙金設計等，每份售價99元。圖／新北捷運公司提供
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新北捷運公司在連假期間推出「清法戰爭紀念彩繪列車」活動，結合淡水地方重要文化，且...
新北捷運公司在連假期間推出「清法戰爭紀念彩繪列車」活動，結合淡水地方重要文化，且也是淡海列車首次換裝，吸引大批民眾搭乘，即便是今天收假日還是有許多人前往。記者張曼蘋／攝影
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現場一名售票人員表示，連假期間該名約60歲老翁開心地一口氣買了100份一日票，要...
現場一名售票人員表示，連假期間該名約60歲老翁開心地一口氣買了100份一日票，要分送給親朋好友，舉動超豪氣。圖／新北捷運公司提供
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彩繪列車老翁國慶

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