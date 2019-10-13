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視察基隆河自行車道 侯友宜：與林右昌合作，延伸車道

2019-10-13 13:43聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市水利局利用台鐵五堵貨場舊隧道規劃，完成新北至基隆的自行車道，並於10月7日開始通車，新北市長侯友宜今前往視察表示，舊五堵隧道規劃不但打通汐止基隆自行車最後一哩路，也能提供民眾安全的騎乘環境，讓自行車愛好者可以暢遊新北基隆。

基隆河自行車道新北銜接基隆、台北串聯計畫於2018年9月起動工，並於10月7日正式通車，侯友宜表示，過去新北汐止到基隆自行車道沒有連貫，讓自行車愛好者跨市美夢遲遲無法實現。

如今，透過「古道風華再現」台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，讓隧道結合自行車道，不但提供民眾安全的騎乘空間，改善車友「行」的問題，也重現歷史古蹟的風貌，更補足新北銜接基隆自行車道的最後一哩路。

新北市高灘地工程管理處也表示，「古道風華再現」為台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，從汐止長興街2段至基隆市堵南街，全長631公尺，其中隧道長182公尺，穿越舊隧道後就可從新北直達基隆。

而擁有百年歷史的五堵隧道，興建於日據初期，磚造的圓拱形隧道十分古色古香，因此在設計自行車道時，刻意保留其原貌，在地面設置自行車道及增設照片設備，並在隧道涵洞設置休憩區，提供民眾乘涼。涵洞白天時除了有彩繪藝術外，夜間還有光影供民眾欣賞，另在隧道口外，也擺置隧道背景簡介，讓民眾可以更加了解隧道背後的故事。

侯友宜視察當中，除了與自行車愛好者一同合照外，也有民眾問到是否有機會把將自行車道再打通，直接抵達基隆端？由於目前新北至基隆的車道僅從汐止區至基隆七堵區，對此，侯表示，之後將與基隆市長林右昌合作，將目前的自行車道延伸銜接到基隆火車站。

侯說，目前新北的河濱自行車道，從桃園大溪騎到淡水、新店，以及基隆河自行車道新北銜接基隆，總長202公里，為全國第一長，其中基隆河自行車道，還銜接台北南港，因此新北市整個大台北的中心，而其自行車道更能串連桃園、雙北及基隆4個縣市，是一個遊樂、休閒、運動的好地方。

針對民眾表示是否有機會將自行車道延伸至基隆火車站，侯友宜（黃衣者）表示，將與基隆...
針對民眾表示是否有機會將自行車道延伸至基隆火車站，侯友宜（黃衣者）表示，將與基隆市長林右昌合作。圖／新北市高管處提供
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透過「古道風華再現」台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，讓隧道結合自行車道，提供民眾...
透過「古道風華再現」台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，讓隧道結合自行車道，提供民眾安全的騎乘空間。圖／新北市高管處提供
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新北市長侯友宜（中）今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
新北市長侯友宜（中）今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
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新北市長侯友宜今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
新北市長侯友宜今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
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新北市長侯友宜（黃衣者）今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
新北市長侯友宜（黃衣者）今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
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新北市長侯友宜今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
新北市長侯友宜今前往視察新北至基隆的自行車道。圖／新北市高管處提供
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透過「古道風華再現」台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，讓隧道結合自行車道，提供民眾...
透過「古道風華再現」台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善計畫，讓隧道結合自行車道，提供民眾安全的騎乘空間。圖／新北市高管處提供
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