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陳佩琪白色洋裝登台北時裝周 柯文哲笑：都快不認識了

2019-10-12 19:37聯合報 記者郭頤／即時報導

柯文哲和太太陳佩琪一同欣賞時尚大秀，由8位台灣新銳設計師帶來各12套2020春夏...
柯文哲和太太陳佩琪一同欣賞時尚大秀，由8位台灣新銳設計師帶來各12套2020春夏系列時裝。記者郭頤／攝影
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《台北時裝周》邁入倒數第2天，重頭戲時尚大秀今晚正式在松山文創園區登場，台北市長柯文哲也和太太陳佩琪一同出席盛會，柯文哲身穿水藍色西裝搭配白球鞋時尚登場，陳佩琪則穿上一席白色洋裝凸顯俐落，對於太太的穿搭，柯笑說，「都快不認識了」。

連假行程滿檔的柯文哲和太太陳佩琪一現身會場，就引來民眾一陣熱烈歡呼，對於《台北時裝周》，他說，這是台北展現活力的一個舞台，希望台北是一個多元、開放、有朝氣的城市，而這個月從大稻埕、白晝之夜到台北時裝周，結合了美術、音樂跟設計，跨界的時尚力量在台北展現。

柯文哲說，希望市民透過參加這個活動，再創造台北的活力跟文化，用這個機會展現台北的時尚能量，也希望年輕人能透過這個舞台實現夢想。

既然走上星光大道，主持人便請柯文哲介紹自身穿搭理念，但柯文哲卻說，「我不知道，他們叫我穿我就穿了」，標準的柯式回答引來現場一片笑聲，主持人再問，那給太太的穿搭打幾分呢？他笑說，「都快不認識了，有點不太習慣」。

今晚的時尚大秀由8個台灣新銳設計師品牌及國際重量級品牌，與百位模特兒呈現豪華時裝秀，歌手鄧紫棋也將壓軸獻唱，秀後派對則有饒舌歌手周湯豪和金曲新星ØZI在信義香堤廣場飆唱，要嗨翻信義區。

現場活動在松山文創園區和信義香堤廣場都有直播電視牆，松菸誠品前也有民眾觀賞區，讓民眾可以近距離享受時尚潮流大秀。

柯文哲和太太陳佩琪一同出席《台北時裝週》時尚大秀，柯文哲身穿水藍色西裝搭配白球鞋...
柯文哲和太太陳佩琪一同出席《台北時裝週》時尚大秀，柯文哲身穿水藍色西裝搭配白球鞋時尚登場，陳佩琪則穿上一席白色洋裝凸顯俐落。記者郭頤／攝影
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柯文哲陳佩琪

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