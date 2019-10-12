金山流蘇公園新溜滑梯易撞 家長：要有鐵屁股？

2019-10-12 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市金山區流蘇公園新設水泥特色溜滑梯日前剛完工啟用，但今天有家長反映， 小朋友溜下去容易撞到屁股，甚至頭部，因為下方水泥有直角，和地面有高低差，並有民眾目睹小朋友溜下來還擦傷，還有人說來到這玩樂的小孩必須有著「鐵屁股」。金山區公所表示，將邀集相關單位研商改善，讓鄉親有更安全的遊憩環境。

新北市金山地區市地重劃區總面積6.98公頃，闢有3處共1.69公頃公園及綠地，並以金山在地花卉流蘇、杜鵑及櫻花為主題，將地方風情與農特產品融入遊憩生活中，設置全齡化共融性特色公園，3處公園5日啟用，提供在地居民休閒舒適場域。

今天晚間有家長在臉書社群「北海岸全民聯盟公社」貼文，指他帶小孩到金山流蘇公園的溜滑梯玩，聽聞已經改善過了，並已剪綵啟用，也已經驗收合格，但這溜滑梯真的沒有設計不當？他只能說，不會讓他的小孩再溜第二次，因為下來時屁股會「撞」一下。

這名家長說，溜下來的地方做成斜坡直接到軟墊上應比較合適，他質疑難道這是新設計，無安全疑慮嗎？還是他太久沒帶小孩溜滑梯了？來到這玩樂的小孩都必須有著「鐵屁股」。

貼文一出引發不少人熱議，都關心小朋友的安全問題，有人說，有小朋友溜時還有緊急煞車的聲音出現，如果溜下來時沒坐穩就會變成翻跟斗式下來，並有目睹到小朋友溜下來還擦傷。有民眾質疑，角度完全不對，滑梯石材也過粗，溜下來的過程褲子先磨破，然後溜下來屁股受傷。

民眾紛提建言，有人建議溜滑梯這部份設施先圍起來，掛上告示牌。還有人認為，如果溜滑梯不能直接落地，不妨把底下的平面滑道拉長，等到衝力沒了，小朋友耶不會有碰撞到問題，很多公園內溜滑梯都有這樣到設計，要防範於未然。