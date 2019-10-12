商圈嘉年華踩街 柯文哲：真正是「人進來大家發大財」

2019-10-12 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市長柯文哲（左2）現身踩街。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 「商圈嘉年華-台北生活祭」網羅23個商圈76攤特色店家在中山堂廣場盛大舉辦，11日至13日以童「GO西城，我的童話台北」為主題，提供好吃、好玩、好買3展區。今天是嘉年華第2天，台北市長柯文哲現身踩街，還承諾未來5000人以上活動均要串連商圈，讓活動帶人流、人流帶金流，真正是「人進來大家發大財。」

柯文哲致詞稱，他認為5年內，無現金交易帶來的人流、物流會造成商業型態改變，將來實體店面不再是賣產品而是賣生活體驗、賣氛圍，如西門町販賣青少年朝文化，他不是來買東西，是來嗨的。

他指出，久而久之，我們有一個資料庫，一定可以賣錢，那就是北市的捷運站，每天人流量，就代表金流，他監看過發現，忠孝復興站真的掉了6％，西門町增加16%，而南港站增加80%，因北部流行音樂中心帶動，未來1年半可望再增加1倍。

他進一步表示，透過監看捷運站每站出入人數，可以估計人流量，而人流就是金流，現在北市5000人以上流量的活動（如陽明山竹子湖、年貨大街等）均列管，1年超過40場。如日前在士林官邸舉辦的台北菊花展，17天展出吸引60萬人參觀，未來更要積極串連商圈。

對此，產發局長林崇傑受訪表示，這是由北市觀傳局主政的政策，1整年的活動要整體行銷，還在內部討論，如菊花展過去只在士林官邸舉行，未來要串連士林商圈，把「點」拓展成「面」。