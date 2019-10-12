商圈嘉年華踩街 柯文哲：真正是「人進來大家發大財」
「商圈嘉年華-台北生活祭」網羅23個商圈76攤特色店家在中山堂廣場盛大舉辦，11日至13日以童「GO西城，我的童話台北」為主題，提供好吃、好玩、好買3展區。今天是嘉年華第2天，台北市長柯文哲現身踩街，還承諾未來5000人以上活動均要串連商圈，讓活動帶人流、人流帶金流，真正是「人進來大家發大財。」
柯文哲致詞稱，他認為5年內，無現金交易帶來的人流、物流會造成商業型態改變，將來實體店面不再是賣產品而是賣生活體驗、賣氛圍，如西門町販賣青少年朝文化，他不是來買東西，是來嗨的。
他指出，久而久之，我們有一個資料庫，一定可以賣錢，那就是北市的捷運站，每天人流量，就代表金流，他監看過發現，忠孝復興站真的掉了6％，西門町增加16%，而南港站增加80%，因北部流行音樂中心帶動，未來1年半可望再增加1倍。
他進一步表示，透過監看捷運站每站出入人數，可以估計人流量，而人流就是金流，現在北市5000人以上流量的活動（如陽明山竹子湖、年貨大街等）均列管，1年超過40場。如日前在士林官邸舉辦的台北菊花展，17天展出吸引60萬人參觀，未來更要積極串連商圈。
對此，產發局長林崇傑受訪表示，這是由北市觀傳局主政的政策，1整年的活動要整體行銷，還在內部討論，如菊花展過去只在士林官邸舉行，未來要串連士林商圈，把「點」拓展成「面」。
此外，台北市商業處表示，「商圈嘉年華-台北生活祭」邁入第4年，每年皆吸引超過20處商圈及70攤以上店家參與活動，且去年活動遊逛人潮更達到9萬人次。
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