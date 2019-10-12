親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

花蓮金三角商圈冒濃煙 火燒3戶仍有延燒之虞

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

商圈嘉年華踩街 柯文哲：真正是「人進來大家發大財」

2019-10-12 15:28聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市長柯文哲（左2）現身踩街。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲（左2）現身踩街。記者魏莨伊／攝影
分享
「商圈嘉年華-台北生活祭」網羅23個商圈76攤特色店家在中山堂廣場盛大舉辦，11日至13日以童「GO西城，我的童話台北」為主題，提供好吃、好玩、好買3展區。今天是嘉年華第2天，台北市柯文哲現身踩街，還承諾未來5000人以上活動均要串連商圈，讓活動帶人流、人流帶金流，真正是「人進來大家發大財。」

柯文哲致詞稱，他認為5年內，無現金交易帶來的人流、物流會造成商業型態改變，將來實體店面不再是賣產品而是賣生活體驗、賣氛圍，如西門町販賣青少年朝文化，他不是來買東西，是來嗨的。

他指出，久而久之，我們有一個資料庫，一定可以賣錢，那就是北市的捷運站，每天人流量，就代表金流，他監看過發現，忠孝復興站真的掉了6％，西門町增加16%，而南港站增加80%，因北部流行音樂中心帶動，未來1年半可望再增加1倍。

他進一步表示，透過監看捷運站每站出入人數，可以估計人流量，而人流就是金流，現在北市5000人以上流量的活動（如陽明山竹子湖、年貨大街等）均列管，1年超過40場。如日前在士林官邸舉辦的台北菊花展，17天展出吸引60萬人參觀，未來更要積極串連商圈。

對此，產發局長林崇傑受訪表示，這是由北市觀傳局主政的政策，1整年的活動要整體行銷，還在內部討論，如菊花展過去只在士林官邸舉行，未來要串連士林商圈，把「點」拓展成「面」。

此外，台北市商業處表示，「商圈嘉年華-台北生活祭」邁入第4年，每年皆吸引超過20處商圈及70攤以上店家參與活動，且去年活動遊逛人潮更達到9萬人次。

台北市長柯文哲致詞說要活動帶人流、人流帶金流，真正是「人進來大家發大財。」記者魏...
台北市長柯文哲致詞說要活動帶人流、人流帶金流，真正是「人進來大家發大財。」記者魏莨伊／攝影
分享
「商圈嘉年華-台北生活祭」網羅23個商圈76攤特色店家在中山堂廣場盛大舉辦。記者...
「商圈嘉年華-台北生活祭」網羅23個商圈76攤特色店家在中山堂廣場盛大舉辦。記者魏莨伊／攝影
分享
商圈嘉年華-台北生活祭童話踩街。記者魏莨伊／攝影
商圈嘉年華-台北生活祭童話踩街。記者魏莨伊／攝影
分享
商圈嘉年華-台北生活祭童話踩街。記者魏莨伊／攝影
商圈嘉年華-台北生活祭童話踩街。記者魏莨伊／攝影
分享

北市西門町柯文哲

相關新聞

北市推智慧停車區 民眾怨：好不習慣

2019-10-12 14:11

新北市八里行政大樓 預計年底啟用

2019-10-12 14:08

感動！立委行程跑攤 助理意外與失散妹重逢

2019-10-12 12:24

大安海風箏衝浪節 超級英雄超人蝙蝠俠大風箏升空吸睛

2019-10-12 11:20

影／歡迎來查！張安樂點名蘇貞昌、陳明文公布私產

2019-10-12 10:01

台灣獅子總會捐300輛電動輪椅 半數給新北

2019-10-11 23:21

外送設臨停區？北市：考慮規畫 新北：不太可能

2019-10-11 23:21

機車禁入市場／攤商：沒機車載貨不便 應有配套

2019-10-11 23:19

北市AED「傻瓜電擊器」抽查不到1成 議員：出錯怪誰

2019-10-11 23:17

機車騎進市場 北市擬修法開罰

2019-10-11 23:14

北市聯醫居家醫療 「一只皮箱」跨海到馬祖服務

2019-10-11 23:08

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21

鄧紫棋、周湯豪明晚開唱 台北時裝週走秀松菸登場

2019-10-11 15:33

消暑親山水之村 士林溪山社區

2019-10-11 14:06

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55
看更多

熱門文章

大重機騎士追風身影 台中這裡最常現蹤

2019-10-12 10:28

新觀光亮點！台南水道博物館開幕 2天湧入逾6萬遊客

2019-10-11 18:55

喵星人闖禍 雲林斗南火車站前大停電

2019-10-11 20:23

【即時短評】彰化漁港不能只做一半 讓漁民空歡喜

2019-10-11 22:33

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

感動！立委行程跑攤 助理意外與失散妹重逢

2019-10-12 12:24

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

2019-10-12 12:30

熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

影／「罷韓30」連署 尹立：破30萬份已達標

2019-10-12 13:50

這支沒有美肌的森巴舞團 風靡了國際偶戲節

2019-10-11 20:44

惡劣！2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋 蝙蝠吱吱叫

2019-10-12 11:16

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

影／通霄送電到大湖 65座超高壓電塔紅白相間如長龍

2019-10-11 21:54

彰化漁港沒曳船道加油站 漁民抱怨漁船無法維修與補給

2019-10-11 19:17

挨批國慶焰火最貴又最糟 屏縣府：痛心因政治遭潑髒水

2019-10-12 14:10

半裸養眼海報是牛肉場證明 老戲院拆除前發現寶貝

2019-10-12 14:49

中華民國台灣說 蔡正元：中華民國總統變成區總統

2019-10-12 09:55

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

影／歡迎來查！張安樂點名蘇貞昌、陳明文公布私產

2019-10-12 10:01

林怡廷夫唱婦隨 金門首位女皮膚科醫師

2019-10-12 14:56

影／國慶連假單日就來了1萬多人 宜蘭傳藝：好像過年

2019-10-11 20:48

北市推智慧停車區 民眾怨：好不習慣

2019-10-12 14:11

影／清水警好幸福 到一生必遊景點高美濕地聯合勤教

2019-10-12 09:38

無曳船道、加油站 明年底開港？彰化漁港如「空港」

2019-10-12 00:10

遊客暴跌病懨懨的墾丁 國慶連假又「活了起來」

2019-10-12 15:42

基隆潮藝術「男子漢便當」秒殺 這幾道菜最有男人味

2019-10-12 14:14

合歡山塞爆！網友：台灣公路最高點竟成菜市場

2019-10-11 22:28

現代版「夸父追日」80歲老翁迷蘭潭夕陽拍照10年不中斷

2019-10-12 10:23

菜土菜金？高麗菜3顆50元 攤商叫賣婆婆媽媽搶買

2019-10-12 15:29

新住民教貴州絲帶繡 婆婆媽媽開心學手作

2019-10-12 07:26

苗栗65座高壓電塔 跨4鄉鎮如「長龍」

2019-10-11 23:52

台南水道博物館開幕 4萬人擠爆

2019-10-11 23:25

影／快到番路吃柿子！柿子節連2個周六日登場

2019-10-12 11:55

「出賣」台東 饒慶鈴率隊赴日本推城市行銷

2019-10-12 10:22

i-voting白辦了？「桃機一號」大型展品決定暫不拆遷

2019-10-12 14:57

機車騎進市場 北市擬修法開罰

2019-10-11 23:14

蔡英文台南後援總會成立 郭信良率18議員里長百人歡迎

2019-10-12 15:46

桃捷綠線GC02標開工 蘇貞昌、鄭文燦主持動土 八德將「轉大人」

2019-10-12 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top