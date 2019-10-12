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北市推智慧停車區 民眾怨：好不習慣

2019-10-12 14:11聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市交通局9月16日在中正區、大安區，將2237格收費汽車格改為智慧停車收費區，繳費方式也有所改變，有民眾反映，新版停車單不能直接到超商櫃檯繳費，需另外操作多媒體機，許多年長者不熟悉操作，更不知如何使用線上智慧支付，相當不習慣。

智慧停車區利用地磁感應車輛駛入、駛離時間計費，新版停車單繳費可用手機掃描停車單上QR-Code智慧支付或線上電子支付，但習慣現金繳費的民眾，過去可直接至超商櫃檯繳費，現在則需到超商多媒體機輸入車號查詢、列印繳費資訊，再持單到櫃檯繳費，引來民眾抱怨。

停管處主秘張仲杰表示，為配合市府推動「無現金城市」，推出智慧停車區後就鼓勵民眾多使用電子支付，但因繳費方式改變，剛開始反映的民眾較多，但經近1個月的宣導後，民眾已慢慢習慣，並開始嘗試新的繳費方式。

張仲杰說，因為現在是過渡期，停管處有製作繳費懶人包，教導民眾如何逐步完成繳費，而智慧停車區的非現金支付比例，相較傳統停車區也有所提升，從35%成長至46%，但如果民眾仍不適應，也可向銀行、電信業者辦理代扣繳，停車費會自動從銀行帳戶扣款。

另外，市府預計年底前在南港、士林和天母一帶會再完成3000多格智慧停車格，智慧停車收費區則享停車前10分鐘免費優惠，年底前用智慧支付還可再享9折優惠。

北市9月推出智慧停車收費區後，因繳費方式有所改變，民眾抱怨不習慣。圖／北市停管處...
北市9月推出智慧停車收費區後，因繳費方式有所改變，民眾抱怨不習慣。圖／北市停管處提供
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超商懶人包

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