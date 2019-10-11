親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市AED「傻瓜電擊器」抽查不到1成 議員：出錯怪誰

2019-10-11 23:17聯合報 記者楊正海／台北報導

設於百貨公司的AED。 圖／戴錫欽提供
設於百貨公司的AED。 圖／戴錫欽提供
分享
俗稱「傻瓜電擊器」的自動體外心臟除顫器（AED），主要設置在人潮眾多的公共場所，搶救突發性心跳停止病患。但北市議員戴錫欽指出，北市1515處公私立場所共設置2002個AED，市府每年僅抽樣稽查其中120多處，比率不到1成，且發現的疏失中，包括電池、貼片逾期等，恐衝擊突發事故時急救的成功率。

衛福部102年訂定緊急醫療救護法第14條之1，要求交通要衝、觀光旅遊區、學校、大型購物場所等地應設置AED。

但戴錫欽發現，北市應設AED的場所，不僅被稽查的場所少，稽查時還發現AED電池逾期，累計發現105個AED電池逾期，甚至還有AED貼片逾期，共有142個。戴錫欽質疑，萬一要用時AED設備卻出錯，人命關天，這該歸責於誰。

戴錫欽說，中央法令未規定AED設置數量，應設置的公共場所只要設一個就合規定，但很多地方應不只設一個，他要求衛生局評估需求，並考慮建議中央修法，AED設置不能僅憑企業良心。

北市衛生局長黃世傑承諾改善稽查次數，若預算不夠也將增加。衛生局指出，目前是委外稽查，市府預算約100多萬元，還包括管理員訓練，未來應會增加預算，且逐步增加稽查次數。衛生局指出，未來衛生局會加強查核，先做到應設場所每年至少稽查一次。

衛生局北市

相關新聞

機車騎進市場 北市擬修法開罰

2019-10-11 23:14

台灣獅子總會捐300輛電動輪椅 半數給新北

2019-10-11 23:21

外送設臨停區？北市：考慮規畫 新北：不太可能

2019-10-11 23:21

機車禁入市場／攤商：沒機車載貨不便 應有配套

2019-10-11 23:19

北市聯醫居家醫療 「一只皮箱」跨海到馬祖服務

2019-10-11 23:08

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21

鄧紫棋、周湯豪明晚開唱 台北時裝週走秀松菸登場

2019-10-11 15:33

消暑親山水之村 士林溪山社區

2019-10-11 14:06

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55

北市公車杜絕溢扣 12月起刷卡機全GPS操作

2019-10-11 11:04

東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53

有意義的雙十 台南這群工會志工為88歲身障嬤修繕房子

2019-10-11 10:22

台灣女兒節 今野餐聽音樂

2019-10-10 23:51

相遇在國慶 4年後伴郎伴娘結婚

2019-10-10 23:50

各地景點湧人潮 「動物園變人園」

2019-10-10 23:48
看更多

熱門文章

誇張！連假合歡山人車潮擠爆 武嶺如同菜市場

2019-10-11 13:47

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

2019-10-11 10:51

南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

吃沙鍋魚頭約會締結良緣 林聰明沙鍋魚頭店首辦婚宴

2019-10-11 09:58

喵星人闖禍 雲林斗南火車站前大停電

2019-10-11 20:23

新觀光亮點！台南水道博物館開幕 2天湧入逾6萬遊客

2019-10-11 18:55

擠爆！台南百年水道博物館下午開幕 優人神鼓掀高潮

2019-10-11 12:35

花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07

北市公車杜絕溢扣 12月起刷卡機全GPS操作

2019-10-11 11:04

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

南投茶博紀念杯10元銅板價 遊客大排長龍

2019-10-11 14:35

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

台南北門夕陽、音樂、虱目魚吸人潮 注意5大交通管制點

2019-10-11 09:13

影／新煙囪走「工業風」 3支巨大舊煙囪將走入歷史

2019-10-11 21:26

東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53

餐廳老闆佛心理由！金融海嘯父母假裝吃飽張羅孩子3餐

2019-10-11 16:51

夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛

2019-10-11 15:40

屏東台灣設計展破170萬人 蘇貞昌好奇心噴發

2019-10-11 20:02

修女沒有退休的一天 83歲周寧慧來台奉獻幼教逾50年

2019-10-11 17:42

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55

2019台中爵士音樂節開幕 第17年演出長達10天

2019-10-11 13:33

影／甜點師回家鄉圓夢開工作室 手作甜點魔法感動人心

2019-10-11 21:27

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

【即時短評】彰化漁港不能只做一半 讓漁民空歡喜

2019-10-11 22:33

彰化漁港沒曳船道加油站 漁民抱怨漁船無法維修與補給

2019-10-11 19:17

秋行軍蟲嚴重 嘉義縣朴子3分之1玉米田劃防疫區

2019-10-11 15:33

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36

秋蟹正當時 新北開動螃蟹季胖卡車

2019-10-11 18:52

「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪超人氣 高台拍照開放至27日

2019-10-11 13:36

外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐

2019-10-11 09:20

影／國慶連假單日就來了1萬多人 宜蘭傳藝：好像過年

2019-10-11 20:48

這支沒有美肌的森巴舞團 風靡了國際偶戲節

2019-10-11 20:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top