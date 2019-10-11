北市AED「傻瓜電擊器」抽查不到1成 議員：出錯怪誰

2019-10-11 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



設於百貨公司的AED。 圖／戴錫欽提供 分享 facebook 俗稱「傻瓜電擊器」的自動體外心臟除顫器（AED），主要設置在人潮眾多的公共場所，搶救突發性心跳停止病患。但北市議員戴錫欽指出，北市1515處公私立場所共設置2002個AED，市府每年僅抽樣稽查其中120多處，比率不到1成，且發現的疏失中，包括電池、貼片逾期等，恐衝擊突發事故時急救的成功率。

衛福部102年訂定緊急醫療救護法第14條之1，要求交通要衝、觀光旅遊區、學校、大型購物場所等地應設置AED。

但戴錫欽發現，北市應設AED的場所，不僅被稽查的場所少，稽查時還發現AED電池逾期，累計發現105個AED電池逾期，甚至還有AED貼片逾期，共有142個。戴錫欽質疑，萬一要用時AED設備卻出錯，人命關天，這該歸責於誰。

戴錫欽說，中央法令未規定AED設置數量，應設置的公共場所只要設一個就合規定，但很多地方應不只設一個，他要求衛生局評估需求，並考慮建議中央修法，AED設置不能僅憑企業良心。

北市衛生局長黃世傑承諾改善稽查次數，若預算不夠也將增加。衛生局指出，目前是委外稽查，市府預算約100多萬元，還包括管理員訓練，未來應會增加預算，且逐步增加稽查次數。衛生局指出，未來衛生局會加強查核，先做到應設場所每年至少稽查一次。