台南90年次役男兵籍調查 線上申報一指搞定

2019-10-11 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／即時報導



台南市90年次徵兵及齡役男需接受兵籍調查作業已展開，台南市政府民政局特地配合內政部役政署及戶政司建置兵籍調查線上申報系統，方便台南市役男全面線上申報，讓役男不用出門，就可搞定兵籍調查作業。

安平區公所指出，依兵役年齡計算， 90年次男子從明年1月1日起，已達19歲徵兵及齡，具役男身分，公所將陸續寄發兵籍調查通知書，戶籍設於安平區的役男，在收到兵籍調查通知書後，即日起至11月15日下午5時止，役男可隨時利用桌上型電腦、平板電腦或手機等裝置登入台南市政府民政局網站，連結「線上申報系統」，填寫基本資料成功送出後，即可完成兵籍調查申報手續。

如未於系統開放時間內完成兵籍調查者，或有任何疑慮可向安平區公所民政課連繫。