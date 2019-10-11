明志書院祭祀朱熹 生態園區體驗天泉水堀

2019-10-11 19:36 中央社 新北11日電



新北市泰山區明志書院將辦南宋學者朱熹889週年誕辰祭祀，客家文化季也在應化大排生態園區辦「天泉水堀」開泉儀式，體驗先民開墾奮鬥與客家晴耕雨讀重視教育的詩書向學精神。

在日治時期地圖上可看見「天泉水堀」地點，位於泰山貴子坑溪源頭，是泰山地區先民引泉水灌溉為良田的重要水源。

泰山區長謝文祥表示，泰山區自古依地理環境習稱「山腳」，具「勢高而近溪澗淡水」的「天泉水堀」地利。天泉水堀為大台北地區首墾，位於林口台地與山腳斷層交界。

台灣的書院自清朝陸續創建，屬地方性教育場所，「北臺首學」明志書院是由福建汀州永定籍貢生胡焯猷捐建，當時頗具規模，現在大廳內供奉有「紫陽朱夫子神位」及「貢生胡焯猷祿位」。

新北市政府客家事務局長林素琴表示，明志書院對當時文風和教育有深遠影響。明志書院是北台灣閩客合作興學最佳範例，也是北台灣重要客家文化資產，盼望明志書院做為北台灣重要的客家文化振興據點。

林素琴說，朱熹曾宦遊福建漳州、泉州，閩南地區學校多供奉朱熹。

客家局與泰山區公所傳揚先賢開墾精神，合辦民國108年明志書院慶典暨客家文化季活動，12日在應化大排生態園區舉辦「天泉水堀」開泉儀式，營造「畔月農場」，讓市民體會客家先人開墾明志書院時空背景。

明志書院管理委員會主任委員陳春祈表示，13日上午也將於明志書院舉辦朱熹889週年祭祀，感受客家先民勤儉耐勞，篳路藍縷重視教育的硬頸精神；頂泰山巖前廣場有書院大街美食饗宴及客家文化等系列活動。