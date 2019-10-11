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外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21聯合報 記者郭頤／台北即時報導

外送產業正在台灣大行其道，方便又快速的特性，深受民眾喜愛，但近來外界逐漸傳出質疑聲浪，除法規沒有與時俱進外，穿梭在馬路上的外送員，也令人擔心形成交通亂象，日前就有台北市議員在議會中要求交通局應研擬相關對策。

先前台北市立第一女子高級中學，午餐時段校門口擠滿外送員的畫面一傳出，引起民眾熱議，網路上開始討論外送滿街跑衍伸的問題，而先前議員也在議會要求交通局研擬相關對策，如取消限時送達機制、設置外送機車臨停區，避免交通情形受影響。

交通局長陳學台表示，取消限時送達這部分屬於業者公司內部規定，僅能提供意見給業者參考，至於機車臨停區，會先召集相關業者開會討論，逐步規畫，同時觀察有哪些問題需要修正。

停管處主秘張仲杰說，1個月內會找相關業者開會，詢問業者意見跟需求，再來檢視有哪些地方適合設置，像北一女這種情況應該就會規畫，不過因擔心未來若設置臨停區，會有一般民眾跟著停，所以也會將相關法令規範納入討論。

另外，因過去沒有特別針對外送員做相關的交通分析，目前仍無法用數據檢視問題，對此，交通警察大隊10月1日起新增外送員的註記欄位，方便警方了解外送員的肇事特性、原因跟頻率，從中分析有無交通上的異狀，至少會先施行2個月觀察趨勢，如果未來有其他項目要分析，會再調整。

近年來外送產業在台興起，政府針對衍伸出的相關問題，也應與時俱進研擬對策。記者林澔...
近年來外送產業在台興起，政府針對衍伸出的相關問題，也應與時俱進研擬對策。記者林澔一／攝影
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