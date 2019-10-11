外送產業問題多 北市府：一個月內找業者開會

2019-10-11 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



外送產業正在台灣大行其道，方便又快速的特性，深受民眾喜愛，但近來外界逐漸傳出質疑聲浪，除法規沒有與時俱進外，穿梭在馬路上的外送員，也令人擔心形成交通亂象，日前就有台北市議員在議會中要求交通局應研擬相關對策。

先前台北市立第一女子高級中學，午餐時段校門口擠滿外送員的畫面一傳出，引起民眾熱議，網路上開始討論外送滿街跑衍伸的問題，而先前議員也在議會要求交通局研擬相關對策，如取消限時送達機制、設置外送機車臨停區，避免交通情形受影響。

交通局長陳學台表示，取消限時送達這部分屬於業者公司內部規定，僅能提供意見給業者參考，至於機車臨停區，會先召集相關業者開會討論，逐步規畫，同時觀察有哪些問題需要修正。

停管處主秘張仲杰說，1個月內會找相關業者開會，詢問業者意見跟需求，再來檢視有哪些地方適合設置，像北一女這種情況應該就會規畫，不過因擔心未來若設置臨停區，會有一般民眾跟著停，所以也會將相關法令規範納入討論。