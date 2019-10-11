台灣獅子總會捐300輛電動輪椅及代步車 嘉惠身障者

2019-10-11 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／即時報導



新北市府今在市民廣場和國際獅子會台灣總會合辦「國際身心障礙者日」活動，獅子總會捐贈300輛電動輪椅及電動代步車，作為創會60周年大型社會服務，其中150部指定給新北市身心障礙者，市長侯友宜代表受贈。

今年獅子會主題為「看見多元、幸福共好」，昨天和今天在市民廣場辦愛心園遊會，提供每名身障者400元園遊券，昨天攤位以吃喝玩樂居多，今天則以公益、服務為主。

活動現場除各式美食攤位，還有身障團體、小作所提供學員們的創意手工藝品、陶藝小盆栽、手工皂等等。樂活大學學員和輪椅體育運動舞蹈協會表演輪標舞、太鼓、扯鈴等節目，其中身障街頭藝人林信宏及李炳輝蕯克斯風及手風琴自彈自唱極受矚目，李炳輝一曲「流浪到淡水」沙啞聲中帶著滄桑感，現場響起熱烈掌聲。

國際獅子會台灣總會議長王銓榮表示，獅子會長期投入公益，響應新北市府「好日子愛心大平台」，利用創會60周年慶擴大舉辦社會服務，本月8日在三重小巨蛋和獨居長者共餐，如今再贈300輛電動輪椅及電動代步車。