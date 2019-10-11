鄧紫棋、周湯豪明晚開唱 台北時裝週走秀松菸登場

2019-10-11 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



《台北時裝週》邁入倒數第3天，萬眾矚目的時尚大秀明晚5點將在松山文創園區登場，由8個台灣新銳設計師品牌及國際重量級品牌，與百位模特兒呈現豪華時裝秀，歌手鄧紫棋將壓軸獻唱，秀後派對則有饒舌歌手周湯豪和金曲新星ØZI在信義香堤廣場飆唱，要嗨翻信義區。

今年《臺北時裝週x VOGUE全球購物夜》首度採雙現場舉辦，同步在松山文創園區以和香堤廣場登場，首先星光大道將在明晚5點登場，有安心亞、ØZI、吳卓源、熊仔、林予晞和LULU等多位大牌藝人。

緊接著時尚大秀共有8個台灣新銳設計品牌BOB Jian(簡國彥)、Allen Ko(柯瑋倫)、WooLeeX(謝宇農)等，帶來12套全新的2020春夏系列時裝，另有國際級重量品牌JW ANDERSON、Doublet以及UNDERCOVER X VALENTINO助陣。

時裝大秀壓軸，歌手鄧紫棋將獻唱《泡沫》、《差不多姑娘》、《光年之外》與《倒數》4首熱門歌曲，另因時尚大秀需憑官方邀請函入場，為讓全民一同參與盛況，北市文化局在松山文創園區誠品前設立免費的民眾觀賞區及 LED 轉播電視牆，走秀會延伸至民眾觀賞區，讓民眾近距離欣賞。

香堤廣場方面，明晚5點開始全程同步Live直播星光大道及時尚大秀，而晚間9點開始的時尚派對，金曲新星ØZI將首度現場演唱台北時裝週主題曲〈Who’s Next?〉，潮流天王周湯豪也將驚喜飆唱，一連幾首熱門組曲，要讓時裝週嗨到最高點。