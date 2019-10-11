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消暑親山水之村 士林溪山社區

2019-10-11 14:06聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

十月初冬，但位處亞熱帶季風氣候的台灣，迎面而來的依舊是熱辣辣的溫度，台北市工務局大地工程處推薦大家一個鮮為人知的沁涼秘境，位於士林區半山腰的溪山社區，讓人暫時逃離水泥叢林。

大地工程處表示，提起士林溪山社區，廣為人知的是溪山實驗國小，但還有一個只有鄰里口耳相傳的祕境，就是坐落於至善路三段71巷的溪山百年古圳，這條步道位於溪山里的半嶺聚落，大地工程處以「親山」與「活水」為核心，打造一個「水之村」的社區環境。

周邊已陸續完成古圳的修復及鋪設步道，沿途更還原了早期農家生活所使用的洗衣池與洗腳平台，並設有觀景平台與相關導覽解說文字，提供市民一個能將歷史與未來串連的休憩景點。

大地處坡地整治科科長陳建帆說，目前百年古圳終點處內正進行108年度山坡地農業環境改善工程，預計於109年3月完工，屆時完工後將延伸既有步道至瀑布，以手作步道形式改善農民巡水路的步徑，更增設掛網護坡來預防落石，不僅維護市民的安全也提供市民一個舒壓景點。

●前往方式 :

自行開車：從故宮博物館續行至至善路約2.5公里，左轉至善路三段71巷上山，至小19公車半嶺站(續前行約250公尺)。

大眾運輸：從捷運劍潭站轉乘小19公車前往，在「半嶺站」下車，於望溪亭對面71巷21弄口進入。

溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市...
溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市工務局大地工程處提供
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溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市...
溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市工務局大地工程處提供
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溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市...
溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市工務局大地工程處提供
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溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市...
溪山社區至善路三段71巷的溪山百年古圳，陸續完成古圳的修復及鋪設步道。圖／台北市工務局大地工程處提供
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