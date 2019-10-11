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卓榮泰體驗越南國服 盼新住民文化融合台灣

2019-10-11 14:44中央社 新北11日電

民主進步黨主席卓榮泰今天參加新住民市集，穿越南國服體驗，他表示，政府繼續透過新住民政策照顧、語言學習、下一代教育、文化保存，盼望新住民真的能把台灣當成最可愛家園。

民主進步黨婦女部今天與立法委員張宏陸，在新北市板橋農村公園舉辦新住民市集，盼讓更多民眾體驗東南亞文化，並拉近與新住民間的距離。

新住民市集包括日語、泰語、越南語等語言教學、越南國服體驗、東南亞慣用香料介紹與卡拉OK歌唱，還有咖啡、麵包等東南亞美食品嚐。

這是民進黨婦女部舉辦的新住民市集系列活動第一站，小貨車胖卡「阿力」改裝卡拉OK螢幕，首站開到板橋展示，提供演唱。

民進黨主席卓榮泰親自到場，與張宏陸和民進黨籍新北市議員王淑慧，一起在各攤位體驗東南亞文化，並穿上藍色的越南國服、品嚐咖啡和聆聽越南新住民演唱台語歌曲，還學習香草植物的說法。

卓榮泰致詞時表示，政府對新住民從政策上的照顧、文化上的保存、語言上的學習，到下一代教育問題，有一連串政策性的研討，讓新住民將台灣當作最可愛的家園。

卓榮泰說，「阿力」這輛車是民進黨婦女部為這次活動製作的，意思是「希望新住民朋友成為我們的新助力」，期望新住民到台灣後，將各國文化與台灣文化融合一起，讓台灣文化更美麗、多元和豐富。

張宏陸致詞表示，他持續關心新住民，不久前舉辦新住民教育論壇，在立法院也有新住民的策略聯盟，民進黨內也有新住民委員會。他會持續努力關心，也盼望新住民第二代成為南向政策的尖兵。

新住民民進黨卓榮泰越南

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